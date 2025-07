Xiaomi 16 Ultra avrà una batteria extra large, ma c’è una brutta notizia

Nonostante manchino ancora parecchi mesi al lancio, già da tempo sono trapelati dei dettagli riguardanti Xiaomi 16 Ultra. Il futuro modello di punta è stato protagonista di indiscrezioni su display e fotocamere ed ora si parla anche della batteria. E sì, possiamo aspettarci un colosso anche in questo senso!

Xiaomi 16 Ultra di nuovo al centro dei leak: dopo display e fotocamere ora tocca anche alla batteria

Xiaomi 15 Ultra – Crediti: Xiaomi

Stando ad un noto insider Xiaomi 16 Ultra arriverà con a bordo una super batteria da oltre 7.000 mAh. Chiaramente si tratterà di una soluzione al silicio-carbonio, cioè ad alta potenza ma dotata di uno spessore sottile.

Comunque è ancora presto per festeggiare: il leaker parla della versione cinese, quindi è probabile che il top di gamma arriverà in versione Global “castrato”. L’attuale Xiaomi 15 Ultra è stato lanciato in Cina con un’unità da 6.000 mAh, che è passata a 5.410 mAh a livello internazionale.

Exclusive: The battery capacity of the Chinese variant of Xiaomi 16 Ultra is starting with 7xxxmAh~ — Kartikey Singh (@That_Kartikey) July 2, 2025

Xiaomi 16 base dovrebbe avere dalla sua una batteria da 6.500 mAh che potrebbe salire a oltre 7.000 mAh nel caso dei modelli 16 Pro e 16 Pro Max. Tuttavia anche in questo caso non ci aspettiamo miracoli in occidente: l’attuale Xiaomi 15 ha debuttato in Cina con 5.400 mAh e in Italia con 5.240 mAh, quindi anche in questo caso è probabile che ci sarà un taglio.

Xiaomi 16 Ultra: i leak finora

L’uscita del prossimo modello Ultra è ancora lontana, ma ci sono già alcuni dettagli (da prendere con cautela). Il dispositivo dovrebbe avere un maxi display da circa 6,8″ di diagonale mentre il comparto fotografico comprenderebbe un sensore principale SmartSens da 1″, un teleobiettivo periscopico da 200 MP ed ottiche Leica.

Impossibile non aspettarsi un chipset Snapdragon 8 Elite 2: il legame tra la serie di punta Xiaomi e Qualcomm è fortissimo, quindi è improbabile che vedremo un SoC differente.