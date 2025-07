Xiaomi 16 senza Leica: l’idillio fotografico è finito?

La prossima generazione di top di gamma dovrebbe rappresentare un punto di svolta per la casa di Lei Jun, ma gli appassionati di fotografica da smartphone potrebbero vivere questo momento con un pizzico di amarezza. Xiaomi 16 e i futuri top di gamma del brand non sarebbero più dotati di ottiche Leica, un cambio di rotta che avrebbe dei benefici (sopratutto economici).

I prossimi Xiaomi potrebbero non avere più il marchio Leica: come cambieranno le cose dalla futura generazione

La collaborazione tra Xiaomi e Leica è iniziata nel 2022, dopo mesi di speculazioni: dopo la fine della partnership con Huawei l’azienda tedesca ha continuato a puntare agli smartphone, ma le cose potrebbero finire già da quest’anno.

Secondo l’insider Digital Chat Station, i futuri Xiaomi e Redmi saranno dotati di un nuovo marchio di imaging proprietario; di conseguenza i modelli principali non saranno più in collaborazione con Leica, una mossa che permetterebbe di ridurre i costi di produzione (e di investire maggiormente nella parte hardware).

Comunque questo non ci sarebbero conseguenza nefaste per le fotocamere di Xiaomi: la casa cinese avrebbe piena fiducia nei passi avanti compiuti dai suoi team interni di Ricerca e Sviluppo e i tempi sarebbero maturi per una tecnologia di imaging tutta fatta in casa.

In teoria sarebbe la stessa mossa compiuta da Huawei con XMAGE. Inoltre si vocifera che anche OnePlus potrebbe fare a meno della collaborazione con Hasselblad, in favore di tecnologie proprietarie.

Questa novità dovrebbe riguardare Xiaomi 16, 16 Pro, 16 Pro Max e 16 Ultra, ma anche i modelli Redmi e POCO (come i futuri Redmi K90 Pro e POCO F8 Ultra).

Scheda tecnica presunta