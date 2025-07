Xiaomi 16 Pro avrà due varianti? In arrivo un upgrade anche per la fotocamera frontale

Atteso per la fine di settembre in Cina, in queste settimane sono emerse numerose informazioni sui dispositivi che andranno a comporre la serie Xiaomi 16, con la compagna cinese che potrebbe un po’ rivoluzionare quello che è stato il paradigma dei modelli fino ad oggi. Le indiscrezioni suggeriscono, infatti, che oltre al modello standard e quello Ultra, potrebbero arrivare anche due diverse varianti Pro, entrambi con miglioramenti per la selfie camera.

Xiaomi 16 Pro e Xiaomi 16 Pro mini avranno una fotocamera frontale da 50 MP

K80 Ultra – Crediti: Redmi

In questi giorni il celebre insider Digital Chat Station ha pubblicato su Weibo diversi indiscrezioni che riguardano proprio i dispositivi che andranno a comporre la serie Xiaomi 16. In particolar modo, quest’anno i modelli Pro potrebbero avere due diverse varianti, caratterizzate da schermi da 6.3″ e 6.8″, mentre il modello standard dovrebbe posizionarsi proprio nel mezzo, con un display da 6.5″.

Sul mercato cinese, quindi, potrebbero arrivare Xiaomi 16 Pro e Xiaomi 16 Pro Mini, per assecondare le esigenze degli utenti che vorrebbero (presumibilmente) un dispositivo potente ma più compatto. Per quanto riguarda invece il comparto tecnico, il leaker suggerisce che con questa nuova serie tutti i dispositivi potranno godere di una fotocamera frontale da 50 MP, per selfie ancora più nitidi e dettagliati rispetto al passato.

Ovviamente, per il momento si tratta soltanto di indiscrezioni: vi invitiamo quindi ad attendere maggiori informazioni direttamente da Xiaomi, che potrebbero arrivare presto.