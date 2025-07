Xiaomi 16 Pro Max con schermo posteriore: sarà lui il Battery Phone della serie

La vera novità della prossima serie top ha un nome che è tutto un programma: quest’anno dovrebbe arrivare Xiaomi 16 Pro Max, aggiunta inedita alla gamma. Tuttavia non dovrebbe semplicemente scimmiottare Cupertino, ma avrebbe dalla sua alcune caratteristiche particolari: un display posteriore ed una batteria davvero enorme.

Xiaomi 16 Pro Max tra immagini, specifiche e dettagli sulla batteria: cosa aspettarsi dalla novità della prossima serie

Crediti: X

In realtà è da diverso tempo che si vocifera dell’esistenza di Xiaomi 16 Pro Max, ma al momento il dispositivo non è stato ancora confermato. Dal nome viene da pensare ad un modello dotato di uno schermo extra large, in contrasto con i soliti 6,3″ del modello base.

Tuttavia ci sarebbe anche dell’altro: stando a vari insider ci sarebbe uno schermo posteriore in stile Xiaomi Mi 11 Ultra, ossia una display posizionato all’interno del modulo fotografico. Le dimensioni non sono state ancora specificate, mentre vari indizi puntano in direzione di un ampio spazio rettangolare.

Crediti: X

All’interno dell’articolo trovate una presunta immagine leak ed un bozzetto preliminare: in basso un Concept Render che immagina il possibile design finale. Vista la tendenza generale è lecito ipotizzare la presenza di un pannello posteriori abbastanza ampio, seppur limitato al modulo fotografico.

Crediti: X

Questa non sarebbe l’unica particolarità del top di gamma: secondo l’insider Digital Chat Station dovremmo avere una batteria da ben 7.290 mAh, che si tradurrebbe in 7.500 mAh. Per il futuro Xiaomi 16 Ultra si prospetta un’unità da 7.000 mAh, quindi il modello Pro Max sarebbe a tutti gli effetti il Battery Phone della prossima serie top.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Xiaomi dovrebbe rinunciare ai sensori principali Sony in favore di SmartSens; in realtà si vocifera anche della fine dell’idillio con Leica. La prossima generazione potrebbe avere un marchio di imaging proprietario, anche se al momento è si tratta di un rumor.

Il lancio della serie Xiaomi 16 sarebbe previsto per il mese di settembre, poco dopo il debutto dello Snapdragon 8 Elite 2. Questa sarebbe composta dal modello base e i fratelli maggiori Pro e Pro Max mentre per la variante Ultra si guarderebbe a dicembre.

In tutti i casi parliamo del mercato cinese: per l’occidente ancora non ci sono dettagli. Di seguito trovate una prima bozza della scheda tecnica, da prendere con estrema cautela.

Xiaomi 16 Pro Max – Scheda tecnica presunta