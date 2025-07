Xiaomi 16 Global certificato: arriverà prima del previsto?

Con l’intera linea di flagship Xiaomi ormai sdoganata tutta l’attenzione di insider e curiosi è rivolta alla prossima generazione. Il lancio di Xiaomi 16 cinese dovrebbe avvenire prima rispetto al solito, ma avverrà lo stesso anche per la versione Global? Proviamo a dare una risposta mentre il dispositivo ha già ricevuto la prima certificazione internazionale.

Xiaomi 16 Global è stato certificato: ci sono speranze di vederlo da noi prima del solito?

Il prossimo top di gamma della casa di Lei Jun è stato avvistato con la sigla 25113PN0EG: l’ultima lettera è un riferimento ai mercati Global mentre le varianti per Cina e India presentano il numero di modello 25113PN0EC e 25113PN0EI.

Xiaomi 16 ha ricevuto una certificazione Global e viene da chiedersi se arriverà già quest’anno anche alle nostre latitudini. Il debutto in Cina è fissato per il mese di settembre anziché per ottobre (come di consueto): si tratta di un’indiscrezione verosimile dato che il prossimo Snapdragon 8 Elite 2 (il nome non è ancora confermato) sarà presentato in anticipo rispetto al solito.

Il Summit annuale di Qualcomm partirà il 23 settembre, quindi visti i trascorsi di Xiaomi è lecito immaginare che il suo flagship sarà annunciato poco dopo. Comunque, nonostante l’uscita cinese anticipata è molto probabile che ci sarà da attendere per il lancio Global.

Il debutto internazionale dovrebbe avvenire nel corso del primo trimestre del 2026 e ora resta un’incognita: ci sarà da pazientare fino al MWC (come avvenuto per Xiaomi 15) oppure c’è la possibilità di vedere il prossimo flagship in Europa già a gennaio/febbraio?

Scheda tecnica presunta