Xiaomi 14T Pro: il nuovo aggiornamento risolve il bug dello stato della batteria

La compagnia di Lei Jun ha dato il via al rilascio ad un nuovo aggiornamento software dedicato a Xiaomi 14T Pro. L’update risolve il fastidioso bug dello stato della batteria, che ha colpito alcuni modelli dell’ex flagship con l’arrivo di HyperOS 2.2.

Xiaomi 14T Pro si aggiorna in Europa con la soluzione per il recente bug dello stato della batteria

Crediti: xiaomitime

Il problema riguarda vari Xiaomi 14T Pro con a bordo i firmware OS2.0.214.0.WNNMIXM e OS2.0.214.0.WNNEUXM. Entrambi sono basati su Android 16 e sono stati implementati solo parzialmente: il primo fa riferimento ai dispositivi Global mentre il secondo, in grassetto, riguarda i modelli europei.

Il bug in questione riguarda lo stato di salute della batteria all’interno delle Impostazioni, che risulta impossibile da visualizzare correttamente. L’aggiornamento risolve il problema, insieme a quello dei riavvii occasionali, ed è attualmente in fase di roll out a livello globale.

Il prossimo update per gli smartphone Xiaomi è HyperOS 2.3, che porterà Android 16 a bordo di una sfilza di dispositivi. Inoltre ci saranno anche altre novità, come il nuovo riconoscimento dei contenuti dello schermo tramite AI. Probabilmente questo sarà l’ultimo grande aggiornamento prima del debutto di HyperOS 3: la prossima incarnazione dell’UI del brand dovrebbe essere annunciata entro fine settembre, in concomitanza con l’evento di lancio di Xiaomi 16 (ancora senza data).