Su WhatsApp arriva la pubblicità: prime immagini dalla beta

Il momento tanto temuto da tantissime persone sembra essere finalmente arrivato: la pubblicità sta per approdare anche su WhatsApp. Ad annunciarlo è stato proprio Mark Zuckerberg, CEO di Meta, che ha comunicato che molto presto gli annunci pubblicitari inizieranno a comparire in ben due sezioni dell’app di messagistica istantanea.

Pubblicità nei canali e negli stati: così WhatsApp vuole aiutare le aziende a crescere

Oggi sono 1.5 miliardi di utenti ad utilizzare WhatsApp ogni giorno e Meta ha deciso di voler aiutare le aziende che utilizzano questo servizio a crescere sulla piattaforma. Alle compagnie, infatti, verrà offerta la possibilità di sponsorizzare i propri contenuti all’interno delle app, con degli annunci pubblicitari che compariranno nei canali e negli stati. In particolar modo, gli amministratori potranno:

Abilitare l’abbonamento al canale, in modo da fornire aggiornamenti esclusivi in cambio di un pagamento mensile

Promuovere il proprio canale, per farlo comparire in cima alla lista nella directory dei canali

Proporre delle inserzioni che compariranno ad intervalli tra stati degli utenti

Le pubblicità, quindi, per il momento non andranno ad intaccare le chat classiche con gli amici, ma questo potrebbe essere soltanto un primo passo. A causa di eventuali problemi per la privacy, tuttavia, queste nuove funzioni non arriveranno nei mercati europei (e di conseguenza in Italia) fino al 2026. Il capo della Data Protection irlandese, infatti, ha dichiarato: “Questo nuovo prodotto non verrà lanciato sul mercato UE prima del 2026. Siamo stati informati da WhatsApp e incontreremo il team per discutere ulteriormente di eventuali problemi“.

Meta ha voluto comunque chiarire che il sistema di inserzioni in arrivo in WhatsApp sarà il più possibile “privacy-oriented“, ovvero maggiormente attento al trattamento dei dati personali degli utenti. Quello che però ha messo in allerta l’Unione Europea è come questi dati verranno condivisi all’interno dell’azienda dato il cross-platform dell’applicazione. Per il momento, quindi, gli utenti italiani possono dormire sonni tranquilli, almeno fino all’arrivo del prossimo anno.

Le pubblicità stanno iniziando a comparire, tuttavia, nella versione beta di WhatsApp, almeno per alcuni utenti selezionati. La procedura di attivazione prevede che gli utenti accettino le condizioni d’uso aggiornate, che illustrano anche dove verranno mostrati gli annunci pubblicitari senza che questo comprometta la privacy e le conversazioni.

Ultimo aggiornamento: 21 luglio

