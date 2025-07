vivo X300 Pro con fotocamere ZEISS e una batteria enorme: sappiamo già tutto?

Mancano ancora parecchi mesi al lancio di vivo X300 Pro ma il quadro sembra ormai chiaro: stesso stile della serie attuale, ma con un chipset di ultima generazione, ottiche ZEISS migliorate ed una batteria enorme. Ecco tutto quello che sappiamo finora – si tratta sempre di leak – in attesa del debutto!

vivo X300 Pro tra immagini e specifiche leak: ecco tutto quello che sappiamo sul prossimo top di gamma

vivo X300 Pro render leak – Crediti: Weibo

In base a quanto emerso, il design di vivo X300 Pro non dovrebbe cambiare di molto rispetto a quello dell’attuale X200 Pro. Ci sarebbe un ampio modulo fotografico circolare mentre frontalmente non è chiaro se ritroveremo un pannello Micro Quad Curved oppure se il top di gamma passerà ad una soluzione Flat.

Comunque si tratterebbe di un pannello AMOLED da 6,8″ con risoluzione 1.5K. La vera novità sarebbe invece la batteria che dovrebbe passare dagli attuali 6.000 mAh a ben 7.000 mAh (mantenendo un profilo sottile). Probabile che ritroveremo la ricarica da 90W e quella wireless da 30W.

Per il comparto fotografico si vocifera di un trittico con un sensore LYT-828 di Sony accompagnato da un ultra-wide ed un teleobiettivo periscopico da 200 MP. Tutti i moduli avrebbero ottiche ZEISS, pare con un nuovo rivestimento per le lenti che migliorerebbe la nitidezza delle immagini.

MediaTek's Dimensity 9500 processor spotted on Geekbench with Mali-G1-Ultra MC12 GPU.



Specifications

🔳 Dimensity 9500 Chipset/SoC

4 Cores @ 2.23 GHz Gelas

3 Cores @ 3.03 GHz Alto

1 Core @ 3.23 GHz Travis X930

🎮 Mali-G1-Ultra MC12 1MHz frequency



alps k6993v1_64 pic.twitter.com/BhdvNlb6Yg — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) June 16, 2025

Per quanto riguarda il chipset è scontata la presenza del Dimensity 9500: il prossimo SoC di punta è apparso di recente su Geekbench con una frequenza massima di 3,23 GHz. Questo dettagli potrebbe far storcere il naso agli amanti della forza bruta, ma pare che stavolta MediaTek abbia deciso di punta sull’efficienza energetica anziché sulle performance crude.

La data di presentazione di vivo X300 Pro non è stata ancora svelata ma l’ipotesi più plausibile è che il lancio si terrà ad ottobre, insieme ai modelli X300 e X300 Pro Mini. Aspettando di saperne di più in basso trovate la scheda tecnica presunta, basata su tutti i leak finora.

Scheda tecnica presunta