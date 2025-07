vivo X Fold 5 di nuovo ufficiale: il nuovo pieghevole ora è anche Global

Il flagship pieghevole del brand cinese è finalmente ufficiale ed arriva con una sfilza di novità: si tratta del primo Android compatibile a tutto tondo con l’ecosistema Apple, il pieghevole più leggero del momento ed arriva con un comparto fotografico da primo della classe. Ecco tutto quello che c’è da sapere su vivo X Fold 5 tra specifiche tecniche, prezzo e uscita (in Cina e Global).

vivo X Fold 5: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo flagship pieghevole tra specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: vivo

Il design di vivo X Fold 5 non stravolge le cose rispetto al precedente modello: il dispositivo continua ad avere un modulo fotografico ad oblò mentre le vere novità sono rappresentate dal corpo e dalla cerniera.

Il brand cinese ha rinnovato la cerniera rendendola ultrasottile e ultraleggera: realizzata in acciaio inox FS55 e materiali in fibra di carbonio, pesa solo 14,24 grammi. Inoltre vivo ha migliorato anche la resistenza agli agenti esterni: il telefono è certificato IP5X contro la polvere (Samsung Galaxy Z Fold 6 è IP4X) mentre si spinge fino a IPX9+ contro l’acqua (OPPO Find N5 è IPX9).

Inoltre il terminale è resistente alle basse temperature fino a -30°C: la tecnologia delle batterie semi-solide di seconda generazione gli consente di funzionare anche in condizioni estreme.

Crediti: vivo

In termini di spessore parliamo di 4,3 mm di spessore (da aperto) e 217 grammi di peso: il nuovo modello di vivo è super sottile e nel momento in cui scriviamo è un campione di leggerezza. Ecco i principali rivali ed il suo predecessore.

Le migliorie sono strutturali mentre per il comparto tecnico vivo ha deciso di bilanciare la qualità ed il prezzo finale. Il SoC è il precedente Snapdragon 8 Gen 3, quindi non l’ultimo chipset di punta realizzato da Qualcomm. Comunque le performance restano stellari, come dimostrato anche dalla nuova modalità multitasking a 5 applicazioni che permette di sfruttare a pieno lo schermo interno da 8,03″ di diagonale.

Inoltre il resto del pacchetto non scende minimamente a compromessi: vivo X Fold 5 adotta una batteria al silicio-carbonio da ben 6.000 mAh con il supporto alla ricarica da 80W. E per non farsi mancare nulla c’è anche quella wireless da 40W.

Il comparto fotografico – tutto basato su ottiche ZEISS – comprende un trittico di sensori da 50 MP: il principale è il Sony IMX921 (con OIS), seguito da un ultra-grandangolare ed un teleobiettivo periscopico con macro.

Uno smartphone Android compatibile con l’ecosistema Apple

Crediti: vivo

Il nuovo pieghevole rappresenta un passo avanti importante nel rapporto tra l’ecosistema Android e quello Apple. vivo X Fold 5 è compatibile con Apple Watch, iCloud, AirPods, iPhone e MacOS, per un’esperienza senza soluzione di continuità.

Tuttavia il sito ufficiale Global non riporta nulla su queste funzionalità: di conseguenza è probabile che la compatibilità con l’ecosistema Apple riguardi la sola variante cinese.

Prezzo e uscita Global

Lanciato in Cina il 25 giugno, vivo X Fold 5 ha debuttato in versione Global il 14 luglio; tuttavia, come avvenuto anche per il predecessore, la commercializzazione è limitata solo all’India. Di seguito trovate prezzo e configurazioni di vivo X Fold 5, in entrambe le versioni:

Versione Global (India) 16/512 GB – 149.999 Rupie (1.492€)

(India) Versione cinese 12/256 GB – 6.999 CNY (841€) 12/512 GB – 7.999 CNY (961€) 16/512 GB – 8.499 CNY (1.021€) 16 GB/1 TB – 9.499 CNY (1.141€)



Come abbiamo già specificato, il nuovo smartphone pieghevole non è presente in Europa e in Italia. Tuttavia è possibile acquistare la versione cinese tramite store di terze parti, con i servizi di Google preinstallati, il supporto agli aggiornamenti e la lingua italiana (prevista da OriginOS). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

vivo X Fold 5 – Scheda tecnica