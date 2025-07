vivo V60 ad agosto: sarà il primo smartphone Global con OriginOS?

Nel corso delle prossime settimane dovremmo assistere al lancio internazionale di vivo V60, prossimo membro della serie V (presente anche in Italia). In queste ore è spuntata una possibile data d’uscita, ma tutta l’attenzione è focalizzata sul software: si tratterà del primo telefono Global con OriginOS?

vivo V60 in arrivo ad agosto con OriginOS: spunta la data di presentazione leak

S30 – Crediti: vivo

Per quanto riguarda specifiche e design è probabile che il nostro vivo V60 arriverà come un rebrand di S30: il legame tra la famiglia V Global e S cinese è strettissimo. Lo stesso vivo X200 FE è un rifacimento occidentale di S30 Pro Mini, con l’aggiunta delle ottiche ZEISS.

Di conseguenza possiamo aspettarci un mid-range equipaggiato con lo Snapdragon 7 Gen 4 e dotato di uno schermo AMOLED da 6,67″ di diagonale con una luminosità elevata (5.000 nit) e refresh rate a 120 Hz.

Quasi sicuramente ritroveremo una tripla fotocamera da 50 + 50 + 8 MP con un teleobiettivo periscopico; visti i precedenti non è da escludere che anche in questo caso vi sia l’aggiunta delle ottiche ZEISS.

Secondo un noto insider il lancio in India sarebbe previsto per il 19 agosto: resta da vedere se e quando arriverà in Italia. Di recente l’azienda ha presentato alle nostre latitudini vivo V50 e V50 Lite, quindi è probabile che ci sarà da attendere.

Ci sarà OriginOS Global?

Lato software, sempre secondo gli ultimi leak, ci sarebbe Android 16. Inoltre vivo V60 dovrebbe essere il primo smartphone internazionale equipaggiato con OriginOS.

Nelle scorse settimane sono emerse varie indiscrezioni riguardo OriginOS Global al posto di Funtouch OS: l’ipotesi più accreditata è che continueranno ad esserci due software (uno per la Cina e uno per i mercati esteri) ma con funzionalità e caratteristiche condivise. Tuttavia non si tratterebbe di una fusione completa.

Scheda tecnica presunta