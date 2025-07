L’Europa rinuncia alla tassa per le compagnie digitali: esultano Apple, Meta e Google

La tassa sulle compagnie digitali che tanto ha spaventato gli Stati Uniti sembra non essere più nei piani dell’Unione Europea, che avrebbe accantonato l’idea di imporre delle tariffe fisse alle grandi aziende tech che operano in Europa.

L’Unione Europa salva le compagnie digitali: la tassa digitale è stata accantonata

Crediti: Canva

Secondo quanto appreso dall’organo di stampa POLITICO, nell’ultimo riunione di venerdì la Commissione Europea avrebbe deciso di eliminare dal programma la proposta della tassa sulle compagnie digitali, probabilmente in seguito alle negoziazioni con il governo degli Stati Uniti. Oltreoceano, questa è vista come una vittoria del governo Trump, ma ad esultare sono soprattutto Apple, Meta e Google.

La tanto vociferata tassa sul digitale, tuttavia, potrebbe essere convertita per altri settori, come quello del tabacco oppure sui rifiuti elettronici. La bozza di legge non è ancora arrivata alla sua versione finale, quindi bisognerà attendere la presentazione ufficiale della Commissione per scoprire quali nuove tasse verranno introdotte e se le compagnia digitali saranno davvero salve questa volta.

