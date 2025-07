Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Ultra è la lavapavimenti che si inclina di 180°: offerta imbattile per i Prime Day!

Mancano solo poche ore all’inizio delle offerte di Amazon: il Prime Day è da sempre uno degli eventi più attesi dell’anno, un vero e proprio Black Friday estivo con tantissime occasioni per risparmiare. I migliori brand partecipano alla festa e tra questi non poteva mancare Tineco.

La compagnia specializzata in soluzioni per le pulizie intelligenti ha dato il via agli sconti in anticipo: approfitta subito della promozione dedicata a Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Ultra, ora con un risparmio del 30% su Amazon. La lavapavimenti definitiva scende al un prezzo assurdo: design inclinabile di 180°, funzione di autopulizia, spazzola antigroviglio avanzata e tanto altro ancora!

Amazon Prime Day 2025: occasione imperdibile per Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Ultra, la lavapavimenti definitiva

Crediti: Tineco

Con Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Ultra ogni sessione di pulizia diventa una passeggiata: la lavapavimenti Wet & Dry promette di trasformare completamente la cura delle superfici di casa, grazie ad un’esperienza senza precedenti che combina efficacia, maneggevolezza e tecnologia all’avanguardia.

Il modello di punta di quest’anno offre un livello di pulizia impeccabile grazie ad una serie di innovazioni. Il design LayFlat permette di inclinare il dispositivo fino a 180°, in modo da raggiungere facilmente anche i punti più nascosti (sotto letti, mobili e divani).

Crediti: Tineco

Inoltre anche la spazzola è stata migliorata: i raschietti a doppio strato prevengono grovigli di peli e capelli, evitando fastidiose ostruzioni. Una delle caratteristiche premium è senza dubbio in sistema di autopulizia FlashDry: quando riposta sulla sua base, la lavapavimenti utilizza acqua calda pulita per sciogliere efficacemente le macchie e lo sporco, da tubo fino alla spazzola a rullo.

Durante la fase successiva, ogni parte viene asciugata da un getto di aria calda a 85°C, in soli 5 minuti. In questo modo l’intervento dell’utente è ridotto all’essenziale: una volta terminata la sessione di pulizia non dovrai fare altro che riporre la lavapavimenti, senza preoccupazioni.

Crediti: Tineco

Anche in questo caso Tineco ha utilizzato il suo sensore iLoop: si tratta di una tecnologia intelligente che rileva il livello di sporco dei pavimenti e regola costantemente il consumo di acqua pulita e la potenza, ottimizzando l’efficienza di pulizia e l’autonomia. A proposito di quest’ultima, FLOOR ONE S7 Stretch Ultra offre fino a 50 minuti di utilizzo.

Tra le altre caratteristiche troviamo un sistema di lavaggio con doppio serbatoio dell’acqua (entrambi capienti), una migliore pulizia degli angoli grazie alla spazzola ridisegnata, un pratico schermo LED per visualizzare i dettagli durante l’utilizzo.

Crediti: Tineco

Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Ultra scende a 419€, con un risparmio del 30% grazie alle offerte Prime Day: l’evento Amazon di luglio ti permette di mettere le mani sulla lavapavimenti definitiva ad un prezzo super conveniente, con tutti i vantaggi della spedizione rapida Prime. Inoltre puoi riscattare il codice “TINPRIME25” per ricevere uno sconto aggiuntivo del 6%: il coupon è valido fino all’11 luglio su tutti i prodotti Tineco.

Contenuto realizzato in collaborazione con Tineco.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.