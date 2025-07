TikTok pronta a lanciare una nuova app per evitare il ban negli Stati Uniti

Mentre si discute ancora di una eventuale cessione della divisione statunitense di TikTok, ByteDance sembra essere intenzionata ad evitare il ban in America lanciando sugli store digitali una nuova versione esclusiva del social network dei video brevi, almeno stando alle ultime indiscrezioni.

TikTok le prova tutte per evitare il ban: pronta una nuova app più “americana”

Crediti: Canva

Secondo quanto riportato da The Information, infatti, ByteDance potrebbe lanciare una nuova app di TikTok nel mese di settembre, interamente progettata per adattarsi alle leggi federali degli Stati Uniti d’America. L’attualmente versione di TikTok, con il nome in codice “M“, sarebbe pronta ad essere rimossa da App Store e Google Play Store, rimpiazzata dalla nuova versione “M2” esclusiva per gli USA.

Tutti gli utenti americani di TikTok, quindi, sarebbe chiamati ad effettuare la migrazione alla nuova app entro il mese di marzo 2026, con l’app attuale che verrebbe gradualmente dismessa fino a smettere di funzionare. Apple non permette di creare versioni specifiche per determinati paesi per le app già esistenti, quindi la migrazione alla nuova app sarà obbligatoria.

Per ByteDance, tuttavia, potrebbe non essere un processo semplice: TikTok conta ad oggi ben 170 milioni di utenti negli Stati Uniti, i cui dati andrebbero trasferiti verso una struttura ubicata sul suolo americano. Questa nuova app, quindi, potrebbe evitare nuovi ban per l’app cinese.