Tecno Phantom Ultimate G Fold: il tri-pieghevole sarà al MWC 2026

A un anno di distanza dal suo prototipo tri-fold Phantom Ultimate 2, Tecno sta ora esplorando un nuovo design che promette una protezione superiore per il display Phantom Ultimate G Fold è il nuovo Concept Phone che ridefinisce il design dei dispositivi tri-foldable, concentrandosi sulla durabilità e sull’esperienza utente.

Tecno annuncia Phantom Ultimate G Fold, il suo Concept tri-pieghevole: primi dettagli in attesa del MWC 2026

Crediti: Tecno

Il punto di forza di Tecno Phantom Ultimate G Fold è il suo design pieghevole verso l’interno, che consente al grande display principale da 9,94” di essere completamente protetto all’interno del corpo del telefono quando è ripiegato. Questo approccio è simile a quello degli attuali smartphone pieghevoli e include un display esterno utilizzabile quando il telefono è chiuso.

A differenza del precedente Phantom Ultimate 2, che lasciava esposto un terzo dello schermo in assenza di un pannello esterno, il nuovo modello garantisce una maggiore sicurezza per il display più vulnerabile.

Crediti: Tecno

Phantom Ultimate G Fold presenta un meccanismo di piegatura sofisticato composto da due cerniere di dimensioni diverse ed un sistema di blocco (assicura che il dispositivo rimanda chiuso saldamente). Il risultato è uno smartphone sottile con uno spessore di soli 11,49 mm quando chiuso e di appena 3,49 mm quando aperto.

Si tratta del tri-fold più sottile (supera anche Huawei Mate XT) ma chiaramente stiamo parlando di un Concept Phone, quindi resta da vedere se e quando arriverà sul mercato.

Crediti: Tecno Crediti: Tecno

La struttura è realizzata in acciaio ad altissima resistenza ed una piastra in fibra di titanio per la cover posteriore, per la massima robustezza. Tra le altre caratteristiche troviamo una batteria da oltre 5.000 mAh, una tripla fotocamera ed un chipset ad altre prestazioni (ma non è stato specificato quale).

Il nuovo Tecno Phantom Ultrimate G Fold sarà presentato al MWC 2026 (2/5 marzo), dove si prevede che saranno mostrati anche altri smartphone. Tra questi i successori di Phantom V Fold 2 e V Flip 2, di cui al momento non sono trapelati dettagli.