Android: in futuro sarà possibile sbloccare lo smartphone con Wear OS

Nonostante l’integrazione tra vari dispositivi ed accessori sia al centro dell’esperienza di utilizzo di Android, attualmente non è possibile sbloccare lo smartphone tramite Wear OS. Chi possiede un Apple Watch sa bene che indossando l’orologio di Cupertino è possibile accedere all’iPhone e al Mac senza la necessità di PIN e Face ID; lo stesso potrebbe avvenire anche per gli utenti Android, grazie a questa nuova funzione.

Android si ispira ad Apple Watch: con questa funzione sarà possibile sbloccare lo smartphone con Wear OS, senza PIN e impronta

Crediti: Google

In base a quanto emerso dal teardown dell’ultima versione beta di Google Play Services (25.29.31), c’è una novità legata ad Identity Check. Questa funzionalità è stata introdotta da Google a partire da Android 15 come contromisura in caso di furto. In soldoni Identity Check richiede agli utenti di autenticarsi tramite i dati biometrici o la password quando il dispositivo è fuori da un luogo affidabile (come casa o il luogo di lavoro).

Le nuove stringe introdotte nella versione beta rivelano una novità: sembra che in futuro sarà possibile autenticarsi semplicemente indossando il proprio smartwatch con Wear OS. Se l’orologio è vicino allo smartphone, allora è possibile sbloccare il telefono senza la necessità di utilizzare il PIN o l’impronta digitale.

Si tratta di un sistema simile a quello di Cupertino: con indosso un Apple Watch l’iPhone si sblocca automaticamente e lo stesso avviene con i Mac.

Comunque al momento questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo: trattandosi di una beta non è dato di sapere se e quando sarà disponibile per tutti.