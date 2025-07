Il tri-fold Samsung potrebbe avere un nome poco originale

Spesso certificazioni e marchi registrati offrono una ghiotta anteprima dei nuovi dispositivi tech in arrivo. Stavolta tocca al primo smartphone tri-fold di Samsung, o meglio al nome di questo: il colosso tech asiatico potrebbe aver finalmente scelto ma probabilmente non è stato guidato dall’originalità.

Samsung Galaxy Z TriFold: è questo il nome del primo tri-pieghevole del brand?

Il nome commerciale del misterioso smartphone arriva proprio da un marchio registrato in Corea del Sud: si tratta di Samsung Galaxy Z TriFold e di certo lancia poco spazio all’interpretazione. Il telefono è siglato SM-F968N, un altro dettaglio utile per eventuali benchmark o certificazioni.

Personalmente questo nome risulta un po’ troppo diretto e per nulla evocativo, un po’ come chiamare un nuovo telefono della serie principale “Samsung Galaxy S Smartphone“.

Comunque non è da escludere che l’azienda possa registrare vari nomi e poi scegliere quello più consono direttamente alla fine. È stato già confermato il debutto entro fine anno: la produzione di massa dovrebbe iniziare a settembre quindi ci sarebbe ancora del tempo da dedicare alla scelta del nome.

In precedenza era emerso Samsung Galaxy G Fold come candidato papabile: questo perché il telefono monterebbe un pannello OLED di tipo Flex G, ossia pieghevole in due punti verso l’interno (ci sono anche delle immagini leak che mostrerebbero il design).

Se volete saperne di più abbiamo raccolto per voi tutte le indiscrezioni sul tri-fold di Samsung, con i dettagli trapelati fino a questo momento.