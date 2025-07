One UI 8 svela il design del tri-fold di Samsung

La nuova versione software di Samsung debutterà ufficialmente insieme ai pieghevoli Z Fold 7 e Z Flip 7, in arrivo tra pochi giorni. Tuttavia è già disponibile in versione beta su alcuni dispositivi e quello che è spuntato rappresenta una ghiotta anteprima per chi è curioso di conoscere il primo smartphone tri-fold di Samsung.

Ecco com’è fatto il tri-fold di Samsung: le prime immagini arrivano direttamente da One UI 8

Crediti: Android Authority

È da tempo che si vocifera dell’esistenza di questo dispositivo, confermato poi anche dalla stessa compagnia asiatica. Il lancio dovrebbe avvenire entro fine anno, ma pare che durante l’evento Unpacked potrebbe trovare spazio un breve annuncio.

Il misterioso smartphone non ha ancora un nome anche se tra gli addetti ai lavori circola come Samsung Galaxy G Fold. Ora possiamo finalmente scoprire qualcosina in più grazie a delle immagini rendere presenti all’interno della One UI 8.

Si tratta di animazioni e non del design definitivo o reale; tuttavia è abbastanza per farci un’idea di quello che ci aspetta.

Crediti: Android Authority Crediti: Android Authority Crediti: Android Authority Crediti: Android Authority

Il presunto nome dello smartphone deriva proprio da quello del pannello in uso, ossia una soluzione di tipo Flex G: lo schermo è pieghevole in due punti verso l’interno, quindi con un design molto diverso rispetto a quello del rivale Huawei Mate XT (che si piega a formare una S).

Il risultato è un telefono dotato di un doppio display: quello interno pieghevole ed uno posizionato sul retro, da utilizzare quando il device è completamente chiuso. Ci sono due fotocamere selfie, in modo da porte effettuare degli autoscatti sia con il pannello aperto che chiuso.

La fotocamera principale è dotata di un trittico di sensori, posizionati in verticale e all’interno di un modulo a capsula; il look è simile a quello di Samsung Galaxy Z Fold 6.

Tornando al nome, le stringhe presenti nella One UI 8 fanno riferimento ad un dispositivo chiamato Multifold 7. Comunque per una conferma finale non resta che attendere l’evento Unpacked del 9 luglio: Samsung dovrebbe almeno annunciato il tri-fold, secondo le ultime indiscrezioni.