Il tri-fold di Samsung potrebbe essere molto vicino: fotocamere, prezzo e uscita leak

L’evento Unpacked del 9 luglio è riservato ai pieghevoli Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7 insieme ai nuovi indossabili del brand, ma potrebbe essere una novità inaspettata. Le ultime voci di corridoio svelano qualcosa in più sul primo tri-pieghevole di Samsung, che potrebbe essere quasi ad un passo dal debutto.

Durante l’evento Unpacked di luglio Samsung potrebbe svelare il suo Galaxy tri-fold: ecco le ultime indiscrezioni

Un prototipo tri-fold – Crediti: Samsung

Stando ad una nota testata sudcoreana, Samsung dovrebbe annunciare il suo primo smartphone tri-fold nel corso dell’evento del 9 luglio. Tuttavia la produzione di massa comincerebbe a settembre, mentre per la commercializzazione bisognerà pazientare fino al quarto trimestre del 2025.

Le novità non finiscono qui, ma arriva qualche dettaglio in più sulle presunte specifiche: il dispositivo avrebbe dalla sua un pannello OLED pieghevole in due punti, da 10″ di diagonale, mentre a muovere il tutto ci sarebbe lo Snapdragon 8 Elite.

Il comparto fotografico sarebbe simile a quello di Z Fold 7, ossia un sensore principale da 200 MP, un ultra-grandangolare da 12 MP ed un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3X. Per la selfie camera ci sarebbe un unico modulo da 10 MP.

La batteria dovrebbe essere inferiore rispetto ai 5.600 mAh del tri-fold Huawei, ma non viene svelata la capienza precisa.

Infine, il prezzo: il tri-fold Samsung dovrebbe debuttare ad una cifra superiore ai 4 milioni di won, quindi oltre i 2.490€ al cambio attuale. Ci sono brutte notizie per gli utenti occidentali: il dispositivo sarebbe in uscita solo in Corea del Sud e in Cina, similmente a quanto avvenuto con Galaxy Z Fold 6 Special Edition.