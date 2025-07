One UI 8 senza sblocco del bootloader: fine di un’era per Samsung

Il mondo Android è sempre stato un campo prolifico per gli appassionati di modding: fino a poco tempo fa era possibile personalizzare il proprio smartphone in modo abbastanza semplice, seppure con un certo livello di conoscenze ed esperienza.

Tuttavia le cose sono cambiate ed oggi i produttori cercano di rendere sempre più difficile questa pratica: l’ultima batosta arriva da Samsung che con l’ultima One UI 8 sembra aver rimosso completamente l’opzione per abilitare lo sblocco del bootloader.

Samsung dice addio allo sblocco del bootloader con One UI 8: quale sarà il futuro del mondo Android?

Crediti: Xiaomitime

Come ogni Community anche quella degli appassionati di Samsung ha una fetta di amanti del modding a cui piacere provare Custom ROM e kernel differenti, per saggiare le capacità dei propri smartphone (o semplicemente per un’esperienza su misura).

Lo sblocco del bootloader è il primo passo, la porta d’ingresso verso il modding: una volta sbloccato il bootloader è possibile procedere con l’installazione di una Recovery personalizzata, di ROM, kernel e mod, dopo aver ottenuto i permessi di root.

Samsung ha eliminato quest’opzione negli USA già da anni ed ora sembra che la stessa politica sarà applicata a livello globale. Secondo quanto trapelato in queste ore, nelle ultime build beta di One UI 8 (per Galaxy S25) l’opzione per lo sblocco del bootloader sarebbe stata rimossa.

Inoltre da un’analisi approfondita del codice della versione stabile è emerso che l’opzione per lo sblocco del bootloader non sarà disponibile sui dispositivi con One UI 8, indipendentemente dalla regione.

Si tratta di un passo importante che potrebbe segnare la fine di un’era: al momento ci sono brand come Xiaomi che applicano una politica controversa (con misure sempre più restrittive per effettuare lo sblocco del bootloader). Tuttavia la direzione intrapresa da Samsung potrebbe fare gola anche ad altri marchi Android, Xiaomi compresa. Ci aspetta un mondo senza più il modding per gli smartphone?

C’è da dire che per ora mancano dettagli ufficiali da parte del colosso tech sudcoreano, quindi restiamo in attesa di novità.