No, Samsung non realizzerà il prossimo Snapdragon 8 Elite 2 “for Galaxy”

È da anni ormai che siamo abituati al lancio di una versione personalizzata da Samsung dell’ultimo chipset di punta Snapdragon, ma questa tradizione potrebbe essere giunta al capolinea. Secondo le ultime indiscrezioni non ci sarà uno Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy sviluppato da Samsung, una soluzione che prometteva di fare scintille grazie al processo a 2 nm.

Lo Snapdragon 8 Elite 2 vedrà la luce in anticipo rispetto al solito: Qualcomm ha annunciato che il solito Summit annuale si terrà a settembre anziché a fine ottobre. Durante questo evento troverà spazio il prossimo SoC di punta (il nome è ancora provvisorio).

In base a quanto emerso non ci sarà una versione “for Galaxy” realizzata da Samsung: ad aprile si vociferava delle trattative in corso per una variante sviluppata a 2 nm proprio da Samsung (anziché con il processo a 3 nm di TSMC). Il lancio di quest’ultima sarebbe dovuto avvenire più tardi nel corso del 2026.

Le ultime indiscrezioni puntano in una direzione completamente diversa: Qualcomm avrebbe deciso di non affidare il nuovo SoC a Samsung Foundry. Non viene specificato il motivo preciso, ma è probabile che abbia a che fare con i problemi di rendimento della compagnia sudcoreana.

Nel futuro del colosso tech asiatico ci sarebbe il prossimo Exynos 2600 (sempre a 2 nm) e addirittura si vocifera che la serie Galaxy S26 in Europa utilizzerà solo questo. Insomma, Samsung Foundry potrebbe avere delle difficoltà nelle produzione di entrambi i chipset e di conseguenza Qualcomm avrebbe deciso di non rischiare e di affidarsi completamente a TSMC.

A questo punto resta da vedere come si muoveranno i vari brand: ci sarà uno Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy (una tradizione che va avanti da anni) oppure stavolta le strade di Samsung e Qualcomm non si incroceranno?