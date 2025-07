Samsung Galaxy Z Fold 8 risolverà il più grande problema dei pieghevoli

Il settore degli smartphone pieghevoli ha fatto passi da gigante enormi con dispositivi sempre più sottili e leggeri. Tuttavia c’è un difetto che ancora non è stato “corretto” del tutto: stiamo parlando della fastidiosa grinza, ossia la piega visibile presente al centro del display. Il prossimo Samsung Galaxy Z Fold 8 potrebbe mettere la parola fine a questo problema, ma ci sarà da attendere.

Samsung Galaxy Z Fold 8 avrà un display senza piega visibile, grazie ad un nuovo componente

Galaxy Z Fold 7 – Crediti: Samsung

I passi avanti ci sono stati anche per quanto riguarda la grinza del display degli smartphone pieghevoli: ormai è diventata quasi invisibile anche se non è del tutto scomparsa. Il balzo in avanti si avrà con il prossimo Samsung Galaxy Z Fold 8, secondo il noto analista Ming-Chi Kuo.

A quanto pare Samsung utilizzerà una nuova piastra metallica per display forata al laser: questa tecnologia consentirebbe di avere un pannello senza piega visibile. Il componente sarà fornito dall’azienda sudcoreana Fine M-Tec: anche il pieghevole di Apple dovrebbe presentare la stessa novità.

Nonostante i miglioramenti ci saranno delle conseguenza, secondo l’analista. Il nuovo componente andrà ad impattare sul costo di produzione e di conseguenza non sono da escludere possibili rincari per il pieghevole. Resta da vedere se Samsung deciderà di assorbire questa spesa oppure sceglierà di aumentare il prezzo finale (scaricandola sull’utente).

Comunque ci vorrà ancora del tempo: è stato appena lanciato il nuovo Galaxy Z Fold 7 e per la prossima generazione dovremo attendere fino alla seconda metà del 2026 (probabilmente a luglio).