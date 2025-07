Samsung Galaxy Z Fold 7 si piega ma non si spezza

Dopo i test estremi dei giorni scorsi (il pieghevole è stato perfino congelato) stavolta tocca alle prove di resistenza del canale JerryRigEverything. Si tratta di una serie di test che gli appassionati del mondo tech conoscono bene e la conclusione è brutale: come si sarà comportato il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 7?

Crediti: JerryRigEverything

I risultati ottenuti da JerryRigEverything sono simili a quelli delle prove a cui abbiamo assistito la scorsa settimana. Samsung Galaxy Z Fold 7 si è comportato egregiamente, dimostrando una resistenza davvero sopra le righe, soprattutto in relazione con le novità strutturali.

Il nuovo pieghevole è il modello Z Fold più sottile di sempre, ma senza rinunciare ad una struttura robusta: la cerniera è rinforzata ed è presente un telaio Armor Aluminium; il display esterno è protetto da un pannello Gorilla Glass Ceramic 2.

La resistenza ai graffi si attesta intorno al grado 6 della scala di Mohs mentre il pannello interno è più sensibile (è realizzato in vetro ultrasottile). Il pezzo forte delle prove è rappresentato dal test di piegatura: il povero YouTuber prova in tutti i modi a distruggere il flagship ma nonostante lo sforzo la struttura non cede.

Appare qualche segno ma nulla di più e il telefono continua a funzionare senza problemi. Probabilmente con un ulteriore sforzo sarebbe possibile spezzare in due parti la struttura: tuttavia il test è stato superato a tutto tondo e Samsung Galaxy Z Fold 7 risulta promosso a pieni voti!

Scheda tecnica