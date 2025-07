Samsung Galaxy Z Fold 7 in un test estremo: quanto è resistente il nuovo pieghevole?

Bellissimo e sottile, Samsung Galaxy Z Fold 7 ha segnato un nuovo standard per la gamma pieghevole del brand. Ma si tratta anche di un top di gamma resistente? Per scoprirlo basta dare un’occhiata a questo video che vede protagonista il foldable alle prese con alcuni test di resistenza particolarmente estremi (e stravaganti).

Samsung Galaxy Z Fold 7 sopravvive ai test di resistenza più estremi con ghiaccio, acqua, liquidi e cadute

Crediti: Samsung

L’utilizzo quotidiano di un telefono non si spingerà mai oltre certe situazioni: tuttavia i test di resistenza più estremi ci permettono di scoprire le capacità effettive del dispositivo. Samsung Galaxy Z Fold 7 reagisce bene alle prove a cui è sottoposto: è stato congelato in un blocco di ghiaccio per 12 ore, immerso in un fiume per 30 minuti (legato con delle pietre) ed ha anche sopportato liquidi diversi come caffè, tè e soda (senza subire danni).

Dopo questi test più particolari è arrivato il momento della prova di resistenza ai graffi: il pannello esterno è protetto da uno strato di Gorilla Glass Ceramic 2, che ha iniziato a subire i primi segni visibili intorno al livello 6/7 della scala di Mohs. Il vetro protettivo che copre il display interno risulta più fragile per sua natura, ma comunque appare migliore rispetto a quello del predecessore.

Il telefono è sopravvissuto anche a diverse cadute mentre il test di piegatura (il nemico numero 1 di qualsiasi telefono) non ha visto criticità. La scocca di Samsung Galaxy Z Fold 7 è solida e non ci sono stati compromessi nella robustezza per renderlo più sottile.

Samsung Galaxy Z Fold 7 – Scheda tecnica