Samsung Galaxy Z Fold 7 non ha la fotocamera sotto il display e il motivo non è quello che pensi

Il nuovo top di gamma pieghevole di Samsung è arrivato questo mese con un comparto tecnico da primo della classe ed un “nuovo” design. Più sottile e robusto, Samsung Galaxy Z Fold 7 è entrato di diritto nell’Olimpo dei pieghevoli maneggevoli. Tuttavia c’è una mancanza rispetto al predecessore: stavolta la casa asiatica ha tagliato la fotocamera sotto al display e il motivo potrebbe riguardare problematiche ben diverse da quelle di design.

Samsung Galaxy Z Fold 7 senza fotocamera sotto il display: cosa c’è dietro questa mancanza?

Dalla terza generazione in poi la serie Z Fold ha ospitato un ampio display pieghevole dotato di una fotocamera UDC (Under Screen Camera). Nessun foro o notch ma un sensore integrato direttamente sotto al pannello e poi un punch hole per la selfie camera presente sullo schermo esterno.

Per la prima volta dopo anni, la fotocamera sotto al display è stata tagliata: quando aperto Samsung Galaxy Z Fold 7 mostra un foro per ospitare un sensore interno. Il traguardo strutturale è notevole: parliamo di un telefono robusto ma dotato di uno spessore di appena 8,9 mm e 4,2 mm (chiuso/aperto), per 215 grammi di peso.

Tuttavia il motivo dietro questo taglio non riguarderebbe il design: secondo le ultime indiscrezioni Samsung avrebbe deciso di eliminare la selfie camera UDC a causa delle pressioni legali da parte del produttore cinese BOE (specializzato in display).

A inizio anno BOE ha intentato una causa per violazione di brevetto negli Stati Uniti. La compagnia sostiene che Samsung avrebbe violato delle tecnologie legate alle fotocamere sotto al display dei suoi pieghevoli. Il caso è tutt’ora in corso e probabilmente questo ha influito sull’attuale Galaxy Z Fold 7.

Di certo non c’è stato alcun veto ma non è da escludere che Samsung abbia deciso di procedere con cautela, rimuovendo l’elemento problematico da questa generazione.

Ora resta solo da vedere se la fotocamera sotto al display tornerà con il futuro Galaxy Z Fold 8 oppure se il colosso tech sia propenso ad un cambio di rotta permanente.

