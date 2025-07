Samsung Galaxy Z Flip 7 è il primo della serie con il supporto a Samsung DeX

Con l’evento estivo Unpacked abbiamo assistito al lancio dei nuovi pieghevoli di Samsung, stavolta con una novità che coinvolge Galaxy Z Flip 7. Il pieghevole a conchiglia è il primo della serie a presentare il supporto a Samsung DeX, sia in versione cablata che wireless.

Galaxy Z Flip 7 supporta Samsung DeX: arriva la conferma per il nuovo pieghevole a conchiglia

Samsung DeX – Crediti: Samsung

Per i meno esperti, Samsung DeX è una particolare modalità dedicata ai dispositivi di fascia alta del colosso tech. Questa permette agli utenti di accedere ad un’esperienza desktop tramite lo smartphone; è possibile collegare monitor, mouse e tastiera in modo da trasformare il telefono in una postazione completa a tutto tondo.

La funzione è stato introdotta per la prima volta su Galaxy S8 per poi trovare spazio a bordo di tutti i modelli di punta della serie Galaxy S, Z Fold e anche su vari tablet della famiglia Galaxy Tab.

L’arrivo della One UI 8 e di Samsung Galaxy Z Flip 7 segna anche il debutto del supporto a Samsung DeX per la serie di pieghevoli a conchiglia del brand. Si tratta infatti del primo flip phone a poter utilizzare la modalità desktop, sia tramite cavo che wireless. Per quanto riguarda l’utilizzo cablato c’è solo una controindicazione: Z Flip 7 deve necessariamente restare aperto affinché la modalità DeX rimanga attiva.

