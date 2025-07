Samsung Galaxy Z Flip 6 e Z Flip 7: come usare qualsiasi app sullo schermo esterno

Come da tradizione, anche quest’estate il colosso tech ha presentato i nuovi smartphone pieghevoli ma ha raddoppiato l’offerta a conchiglia. Samsung Galaxy Z Flip 7 e Z Flip FE si uniscono al precedente Z Flip 6 ed offrono un ampio schermo esterno: ecco come sfruttarlo al meglio ed usare qualsiasi app senza limitazioni!

Come usare qualsiasi app sullo schermo esterno di Samsung Galaxy Z Flip 6, Z Flip 7 e Z Flip 7 FE

Con il nuovo flip phone di punta Samsung ha messo da parte il display esterno “a cartella” in favore di una soluzione più estesa, un pannello da 4,1″ di diagonale (contro i 3,4″ di Z Flip 6 e Z Flip 7 FE). In tutti e tre i casi si tratta di soluzioni che si prestano ad un utilizzo completo – con tanto di widget – anche quando il telefono è chiuso.

Tuttavia l’azienda limita il supporto ufficiale ad una manciata di applicazioni ma niente paura. Grazie a Good Lock è possibile usare (quasi) qualsiasi app sullo schermo esterno di Samsung Galaxy Z Flip 7, Z Flip 7 FE e Z Flip 6: bastano solo alcuni passaggi, alla portata di tutti.

Per i meno esperti, Good Lock è un’app di personalizzazione sviluppata direttamente da Samsung. Si tratta di uno strumento ufficiale che permette di modificare l’interfaccia dei dispositivi Galaxy, ma senza la necessità dei permessi di root.

Come usare qualsiasi app sullo schermo esterno di Galaxy Z Flip 6, Z Flip 7 e Z Flip 7 FE con Good Loock di Samsung. Scarica Good Lock dal Play Store o dal Galxy Store Download PlayStore | Download Galaxy Store Apri l’app Good Lock, passa alla schermata Plugin e scarica il modulo MultiStar Apri MultiStar Seleziona I ♥ Galaxy Foldable Seleziona Launcher Widget Scegli le app da visualizzare ed utilizzare sullo schermo esterno

Si tratta della stessa procedura valida per Samsung Galaxy Z Flip 5 e come potete vedere non è nulla di complicato. Resta solo un’ultima operazione da svolgere, ossia attivare MultiStar sullo schermo esterno.

Basta accedere alle Impostazioni e poi alle opzioni per lo Schermo Esterno;

entra nella sezione dedicata ai Widget;

ora attiva il widget MultiStar, in modo da poter accedere dallo schermo esterno alle app che hai selezionato in precedenza.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.