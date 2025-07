Samsung Galaxy Tab S11 Ultra nella prima immagine leak: avrà un notch più piccolo

La serie S25 è stata annunciata a gennaio, i mid-range della serie A hanno debuttato a marzo ed ora anche i nuovi pieghevoli sono ufficiali. Nonostante la sfilza di novità le aggiunte non sono ancora finite: mancano all’appello i prossimi tablet di punta, con Samsung Galaxy Tab S11 Ultra in cima.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra avvistato nella prima immagine leak: come cambierà il design dello schermo

Ora che la serie pieghevole è stata svelata l’attenzione degli insider è tutta rivolta ai dispositivi della seconda metà dell’anno. Samsung Galaxy S25 FE è in dirittura d’arrivo e lo stesso vale per Galaxy Tab S11 Ultra, probabilmente accompagnato dal modello S11+.

Nelle scorse settimane il tablet top di gamma è stato avvistato su Geekbench con il Dimensity 9400+: a quanto pare seguirà la scia di Tab S10 Ultra, affidandosi ancora una volta a MediaTek.

Ora tocca alla prima immagine leak, mostrata dal noto insider Evan Blass: purtroppo il render è in bassa qualità ma è più che sufficiente per notare il design e l’unica novità visibile. Il look è simile a quello del predecessore, fatta eccezione per il notch più piccolo (quasi a forma di U).

L’immagine mostra anche una S Pen, a “conferma” del supporto allo stilo. Per ora non ci sono dettagli leak sulle specifiche: comunque è probabile che nelle prossime settimane arriveranno delle novità, dato che il lancio dovrebbe essere previsto entro fine settembre.