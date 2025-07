Samsung Galaxy S26 Ultra non arriverà con One UI 9

Nonostante manchino parecchi mesi al debutto, le indiscrezioni sul prossimo Samsung Galaxy S26 Ultra non mancano di certo (tanto da tracciare un profilo abbastanza completo). Stavolta tocca al software che troveremo a bordo: le ultime indiscrezioni indicano che non si tratterà della futura One UI 9, “confermando” il cambio di strategia che sta per arrivare in casa Samsung.

Samsung Galaxy S26 Ultra avvistato con One UI 8.5: la nuova strategia del brand è “confermata”?

Di recente ha fatto capolino il nuovo firmware S948USQU0AYG8, build basata su Android 16 e destinata al modello SM-S948U. Si tratterebbe proprio del futuro Samsung Galaxy S26 Ultra, presumibilmente in arrivo a gennaio 2026: ci sarà da attendere, ma nel frattempo il suo software fornisce indizi importanti sui piani del produttore asiatico.

Il software in questione sarebbe infatti la prossima One UI 8.5: esaminando il firmware i colleghi di Sammobile sarebbero riusciti a risalire alla versione dell’interfaccia proprietaria di Samsung.

Ciò vuol dire che il prossimo Galaxy S26 Ultra non arriverà con One UI 9, bensì con la versione di mezzo dell’attuale software. Si tratterebbe di una cambiamento in linea con le indiscrezioni delle scorse ore: Samsung avrebbe in mente un cambio di strategia per il rilascio della sua One UI.

Il software principale dovrebbe essere annunciato insieme alle serie pieghevoli Z Fold e Z Flip, chiaramente basato sulla versione di Android più recente. La serie Galaxy S riceverebbero invece l’aggiornamento “di mezzo”.

Questo vuol dire che la famiglia Galaxy S26 dovrebbe fare capolino con la già citata One UI 8.5 mentre con i prossimi pieghevoli Z Fold 8 e Z Flip 8 arriverà anche One UI 9, su base Android 17.

Al momento questo cambio di strategia non è ufficiale: non resta che attendere dettagli da Samsung per saperne di più (anche se è probabile che per la certezza assoluta dovremo pazientare fino all’uscita della serie S26).