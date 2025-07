Rivoluzione in casa Samsung: ci sarà Galaxy S26 Pro?

È in arrivo un possibile terremoto per i futuri smartphone Samsung: la serie Galaxy S26 potrebbe stravolgere completamente la tradizionale linea di punta. Le ultime indiscrezioni – basate su alcuni indizi disseminati all’interno di una build interna di One UI 8 – suggeriscono cambiamenti drastici per la gamma, che potrebbe abbandonare i modelli base e Plus in favore di una strategia più premium.

Samsung Galaxy S26 Pro e S26 Edge sarebbero le nuove aggiunte alla serie principale: ecco le possibili novità

Galaxy S25+ – Crediti: Samsung

Solitamente la linea di smartphone della serie S è composta da tre modelli: quello base, la variante Plus e il fratello maggiore Ultra. Più avanti è previsto il lancio della versione FE, il flagship economico della famiglia; quest’anno è stato introdotto il primo modello Edge, ossia caratterizzato da specifiche di punta ed un corpo ultrasottile.

Le cose potrebbero cambiare completamente con la prossima generazione, con il taglio sia del dispositivo base che di quello Plus. Di conseguenza dovremmo avere:

Samsung Galaxy S26 Pro – andrebbe a sostituire la versione base della serie, posizionandosi ad un livello superiore rispetto al solito;

– andrebbe a sostituire la versione base della serie, posizionandosi ad un livello superiore rispetto al solito; Samsung Galaxy S26 Edge – prenderebbe il posto del modello Plus, una voce che ormai sta diventando sempre più insistente;

– prenderebbe il posto del modello Plus, una voce che ormai sta diventando sempre più insistente; Samsung Galaxy S26 Ultra – il top di gamma per eccellenza e Camera Phone della famiglia.

Non è da escludere che successivamente possa fare capolino anche Galaxy S26 FE. Questa riorganizzazione indica una chiara intenzione di Samsung di focalizzarsi su un approccio più premium. Il passaggio alla denominazione Pro per il modello di base suggerisce specifiche migliorate e, di conseguenza, un possibile aumento dei prezzi.

Scontro tra leaker in corso

Quanto emerso finora arriva dall’analisi di una versione interna di One UI 8: nelle scorse settimane si indicavano come nomi interni della serie S26 i codici NP1, NP2 e NP3, con le lettere NP ad indicare la dicitura Next Paradigm.

Le ultime novità indicano invece una realtà differente: i nuovi smartphone sarebbero siglati come M1, M2 e M3, rispettivamente S26 Pro, S26 Edge e S26 Ultra (come si evince anche dalle immagini in alto).