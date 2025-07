Samsung Galaxy S26 Pro esiste davvero: sarà la nuova aggiunta alla serie

Nei giorni scorsi si è parlato di una possibile svolta con la prossima serie di flagship del brand, con l’introduzione di Samsung Galaxy S26 Pro. Ebbene, a distanza di pochissimo spunta una vera e propria conferma: il dispositivo è stato certificato e la sua esistenza non ha più dubbi (anche se un problema resta).

Samsung Galaxy S26 Pro certificato: il nuovo modello della serie esiste per davvero

Crediti: SammyPolice

Il nuovo smartphone è stato avvistato nel database dell’ente GSMA con la sigla SM-S942U1: il nome commerciale non lascia spazio ai dubbi dato che il telefono viene citato come Samsung Galaxy S26 Pro.

Tuttavia c’è un intoppo: in precedenza lo stesso modello SM-S942U è spuntato con il nome commerciale Galaxy S26, senza nessun’altra dicitura. Si potrebbe ipotizzare che si tratti di varianti regionali: in alcuni paesi ci sarà S26 e in altri S26 Pro; nomi “diversi” per lo stesso telefono.

Crediti: SammyPolice

Ma questa sembra una strategia particolarmente confusionaria (ed inutile): a questo punto è più probabile pensare ad un caso di rebrand. Lo sviluppo della nuova serie di punta è ancora in corso e in questo periodo si è scelto di utilizzare un nome differente, passando da Galaxy S26 a Galaxy S26 Pro.

Secondo quanto trapelato finora lo scopo di Samsung sarebbe quello di alzare l’asticella e realizzare una serie più premium. Oltre alla versione Pro ci sarebbe poi Galaxy S26 Edge con successore dell’attuale S25+: i modelli Plus, quindi, dovrebbero scomparire.

La gamma culminerebbe poi con Galaxy S26 Ultra, il modello superiore dotato di uno schermo più grande ed un comparto fotografico avanzato.