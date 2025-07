Samsung Galaxy S26+ si farà e avrà una fotocamera nuova di zecca

Con l’arrivo dei nuovi pieghevoli di Samsung ora l’attenzione dei leaker potrà concentrarsi totalmente sui prossimi modelli di punta della famiglia S. La versione Ultra è stata protagonista di numerose indiscrezioni mentre stavolta tocca al flagship “di mezzo”. Se stavate dando per spacciato il prossimo Samsung Galaxy S26+ allora dovrete ricredervi: il top di gamma si farà ed avrà anche una nuovo comparto fotografico, secondo i leak.

Samsung Galaxy S26+ avrà una fotocamera migliorata: buone notizie (leak) per il flagship di mezzo

La serie Galaxy S di quest’anno è particolarmente affollata: a gennaio il lancio di S25, S25+ e S25 Ultra, seguito poi dal debutto dal top di gamma ultrasottile S25 Edge. Si vociferava della fine della tradizione FE e invece le ultime indiscrezioni smentiscono tutto, con immagini e specifiche di S25 FE.

Con la bellezza di cinque smartphone ha iniziato a prendere piede l’idea che il modello di mezzo Galaxy S+ potesse essere sostituito dal prossimo S Edge (vista la fascia di prezzo simile) ma pare che non sarà così.

Roland Quandt – uno degli insider più affidabili – ha svelato le sigle interne della prossima serie ossia NPA1, NPA2 e NPA3 che corrisponderebbero a Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra. Il nome in codice sarebbe Next Paradigm (da qui le lettere “NP”) come seguito della famiglia Paradigm, ovvero i precedenti S25.

NPA2, Galaxy S26+

Lo stesso leaker rivela qualche dettaglio in più sul presunto Samsung Galaxy S26+: il flagship dovrebbe migliorare il comparto fotografico introducendo un ultra-grandangolare da 50 MP. Si tratterebbe di un passo avanti notevole rispetto all’attuale sensore da 12 MP (con FOV 120°) presente su S25+.

Purtroppo mancano altre informazioni: i più temerari sostengono che potremmo trovare un comparto da 50 + 50 + 50 MP con OIS, ultra-wide e teleobiettivo con zoom ottico 3X. Sicuramente una previsione troppo rosea ma di certo allettante rispetto agli attuali sensori da 50 + 12 + 10 MP di S25+.

NPA3, Galaxy S26 Ultra

Non ci sono indizi su NPA1 ma viene snocciolato qualche dettaglio in più su NPA3. Il prossimo Galaxy S26 Ultra continuerebbe ad offrire una fotocamera principale da 200 MP, accompagnata da un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5X.

In base a quanto emerso finora ci sarebbe un ultra-wide da 50 MP ed un secondo teleobiettivo da 12 MP. Per una panoramica completa delle novità, trovate tutto nel nostro approfondimento dedicato.