Samsung Galaxy S26 Edge meglio di S25 Edge: tutto merito di queste novità

L’esperimento di quest’anno sembra essere riuscito: anche la prossima generazione top di Samsung dovrebbe vedere l’aggiunta di un modello ultrasottile e di recente hanno fatto capolino i primi indizi. Samsung Galaxy S26 Edge potrebbe introdurre due novità che lo renderebbero ancora più appetibile rispetto al primo capitolo.

Primi indizi su Samsung Galaxy S26 Edge: ecco le novità più importanti

S25 Edge

Chiaramente il punto di forza del modello Edge sarà rispettato: ancora una volta il top di gamma avrà uno spessore contenuto, addirittura più sottile rispetto a Galaxy S25 Edge. Quest’ultimo misura 5,8 mm, quindi possiamo aspettarci di rimanere a bocca aperta con il prossimo Samsung Galaxy S26 Edge.

Tuttavia aspettate prima di storcere il naso. L’attuale dispositivo offre un formato super sottile ma sacrificando la batteria e montando un’unità di soli 3.900 mAh. A quanto pare le cose non dovrebbero andare così con il nuovo modello, che otterrebbe anche una batteria più capiente.

L’insider Ice Universe non svela dettagli precisi, limitandosi ad aggiungere che il telefono avrà un nuovo materiale per la batteria. Non viene specificato se si tratterà di un’unità al silicio-carbonio (il trend attuale di top di gamma e device di fascia medio-alta).

Insomma, il primo S25 Edge è stato sicuramente un curioso esperimento mentre il suo successore farà dei passi avanti nella giusta direzione. Tuttavia ci sarà da attendere: le prossime novità saranno Galaxy S25 FE e poi la serie S26; in mezzo dovrebbe esserci anche il primo tri-fold Samsung, pieghevole dotato di uno schermo enorme (quasi 10″).