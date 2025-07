Samsung Galaxy S26: Gemini non sarà l’unico assistente AI della serie

I top di gamma Samsung di ultima generazione sono equipaggiati con l’assistente Gemini AI di Google, con funzionalità sviluppate a quattro mani per un’integrazione profonda con l’ecosistema della casa asiatica. Nonostante questo legame nel futuro della serie Samsung Galaxy S26 non c’è solo Gemini ed ora arriva anche una conferma ufficiale.

Samsung Galaxy S26 supporterà più assistenti AI: c’è la conferma ufficiale

Crediti: Perplexity

Nel corso di un’intervista con i colleghi di Bloomberg, Won-Joon Choi (a capo della divisione smartphone di Samsung) ha confermato che ci saranno ancora più funzionalità legate all’intelligenza artificiale nei prossimi telefoni Galaxy.

Inoltre Gemini non sarà il solo assistente AI della serie Samsung Galaxy S26: l’azienda ha sviluppato un framework per l’AI in grado di funzionare con diversi agenti e assistenti AI e di conseguenza è aperta all’integrazione con più soluzioni (a patto di offrire una buona esperienza utente).

Il dirigente non ha fatto nomi ma secondo un report Samsung sarebbe in trattative sia con OpenAI che con Perplexity. In realtà le prime indiscrezioni sui contatti tra il colosso tech sudcoreano e la seconda risalgono a giugno: gli smartphone del brand potrebbero ricevere servizi e tecnologie di Perplexity, perfino per quanto riguarda le funzionalità di ricerca del browser Samsung Internet.