Samsung Galaxy S25 FE potrebbe arrivare molto presto

L’anno di Samsung non è ancora giunto al termine: dopo una serie top, vari mid-range e i nuovi pieghevoli, il colosso sudcoreano ha ancora qualche cartuccia in serbo per gli appassionati. Samsung Galaxy S25 FE è in dirittura d’arrivo e il lancio potrebbe avvenire molto presto.

Samsung Galaxy S25 FE in anticipo rispetto al predecessore: ecco quando dovrebbe arrivare il nuovo flagship economico

Galaxy S24 FE – Crediti: Samsung

Di recente l’azienda ha pubblicato i risultati finanziari del secondo trimestre dell’anno e tra la mole di numeri sono spuntate anche alcune anticipazioni interessanti. La compagnia ha confermato che Samsung Galaxy S25 FE arriverà prima rispetto al modello attuale.

Non c’è una finestra temporale ma è probabile che il lancio si terrà entro fine agosto oppure a inizio settembre. Per fare un confronto, Galaxy S24 FE è stato annunciato il 27 settembre e commercializzato il 4 ottobre; stavolta le vendite dovrebbero partire prima.

Samsung ha anche confermato (di nuovo) che entro fine anno saranno annunciati sia il suo smartphone tri-fold che il visore Project Moohan. Aspettando di saperne di più vi lasciamo con la scheda tecnica leak di Galaxy S25 FE, il prossimo flagship economico del brand.

Scheda tecnica presunta