Samsung Galaxy S25 FE confermato: c’è la prima immagine dal vivo

Nel corso delle ultime settimane abbiamo parlato in varie occasioni del prossimo modello della gamma FE, ma stavolta c’è un riscontro ufficiale. Samsung Galaxy S25 FE è stato certificato con tanto di nome commerciale ed arriverà prossimamente: ecco com’è fatto, grazie alla prima immagine dal vivo.

Samsung Galaxy S25 FE certificato con tanto di foto: ecco il design del prossimo flagship economico

Crediti: WPC

In precedenza Onleaks – un noto insider parecchio affidabile – ha anticipato il look di Samsung Galaxy S25 FE grazie a delle immagini render. La certificazione WPC (Wireless Power Consortium) comprende anche una foto dal vivo, confermato in via ufficiale il design del flagship economico.

Crediti: WPC

Lo stile della cover posteriore è simile a quello dei modelli della serie principale; tuttavia gli anelli argentati intorno ai sensori della fotocamera lo rendono più vicino a Galaxy S24 FE che all’attuale serie Galaxy S25.

L’unico smartphone della famiglia che presenta un design differente è il top di gamma ultrasottile Galaxy S25 Edge, con una doppia fotocamera verticale inserita in un modulo a capsula (comprende anche il flash LED).

Il prossimo Galaxy S25 FE dovrebbe essere più sottile rispetto al predecessore, seppur non ai livelli del modello Edge. Di seguito trovate una prima bozza della scheda tecnica, da prendere con cautela fino ad una conferma ufficiale.

Scheda tecnica presunta