Che fine ha fatto il tri-fold Samsung? La risposta arriva dall’Unpacked

Secondo i leak precedenti Samsung avrebbe dovuto svelare il suo smartphone tri-fold nel corso dell’evento Unpacked estivo, ma sappiamo che non è andata così. Il colosso tech si è limitato all’annuncio dei nuovi pieghevoli e indossabili, senza alcun accenno a questo misterioso dispositivo. Ma è davvero tutto qui o c’è dell’altro?

C’è un retroscena su Samsung Galaxy G Fold: il tri-pieghevole è stato confermato, ma a porte chiuse

Un prototipo tri-fold – Crediti: Samsung

In realtà c’è un retroscena dedicato all’evento estivo del brand: Samsung ha tenuto una conferenza stampa “chiusa” in un hotel di Brooklyn, subito dopo l’Unpacked. Il capo della divisione Samsung Electronics DX, Roh Tae-Moon, ha confermato le indiscrezioni finora.

Il tri-fold di Samsung è attualmente in fase di sviluppo ed arriverà quest’anno: non c’è un periodo d’uscita preciso, ma comunque farà capolino entro fine dicembre.

Il dirigente sostiene che il telefono non ha ancora un nome ufficiale anche se vari insider guardano in direzione di Samsung Galaxy G Fold. Questo nasce dalla natura del pannello del dispositivo, ossia un OLED Flex G (pieghevole in due punti verso l’interno, come si vede anche in queste immagini leak).