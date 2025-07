La S Pen tornerà nei pieghevoli Samsung, ma ad una condizione

L’evoluzione degli smartphone pieghevoli prosegue a ritmi serrati, con Samsung che rimane un attore chiave in questo segmento di mercato. Il lancio del recente Galaxy Z Fold 7 ha evidenziato una chiara direzione verso dispositivi più sottili e leggeri, ma per raggiungere l’obiettivo è stato necessario tagliare la S Pen. Una scelta drastica che non è piaciuta ad alcuni utenti ma il futuro potrebbe riservare un gradito ritorno.

Il nuovo pieghevole Samsung non supporta la S Pen ma le cose potrebbero cambiare in futuro

Crediti: Samsung

Il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 7 è il modello più sottile della serie, un risultato che lo porta a rivaleggiare con Honor Magic V5. Tuttavia il pieghevole ha perso il supporto alla S Pen, un elemento che si è sempre sposato alla perfezione con il formato di smartphone/tablet.

Questa scelta è stata determinata dalla rimozione dello strato digitalizzatore del display pieghevole, ossia quella parte hardware dedicata al rilevamento della posizione, del tratto e della pressione della penna. La modifica è stata necessaria per ottenere un profilo più snello ma non tutti l’hanno presa bene.

Kang Min-seok, Managing Director di Samsung MX (Mobile eXperience) ha confermato che queste decisioni sono state influenzate dalla domanda dei consumatori per un prodotto più sottile e leggero. Sono stati necessari dei compromessi e oltre alla rimozione del supporto alla S Pen non abbiamo avuto miglioramenti alla capacità della batteria e alla velocità di ricarica.

Galaxy Z Fold 7 – Crediti: Samsung

Comunque Samsung non intende abbandonare definitivamente il supporto alla S Pen sui futuri modelli pieghevoli. Il dirigente ha rassicurato che lo stilo farà il suo ritorno a bordo dei foldable del brand ma al momento la tecnologia non è ancora tale da permettere uno spessore sottile.

Quindi bisognerà raggiungere un livello adatto, oltre alla domanda da parte dei consumatori. C’è da dire che rivali come il già citato Honor Magic V5 presentano sia un corpo sottile che il supporto allo stilo, insieme ad una batteria da ben 6.100 mAh con ricarica da 66W (e wireless da 50W).

In conclusione l’attuale assenza dela S Pen su Galaxy Z Fold 7 è un compromesso temporaneo: l’azienda ha intenzione di reintrodurre lo stilo sui futuri pieghevoli, anche se è chiaro che bisognerà attendere.

