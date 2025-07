La piscina è sempre pulita con il robot Redkey S100: in sconto per il Prime Day di Amazon

La piscina è forse una delle gioie più grandi da regalarsi durante l’estate, ma tenerla pulita non è assolutamente un gioco da ragazzi. Per questo motivo, dotarsi di un robot che possa fare gran parte del lavoro al posto nostro è sicuramente un’ottima scelta e grazie al Prime Day 2025 di Amazon è ancora più economica. Con le offerte di Redkey, infatti, è possibile portare a casa un ottimo robot pulisci piscina senza fili ad un prezzo davvero eccezionale.

Addio sporcizia in piscina: Redkey S100 mantiene sempre l’acqua limpida e pulita

Redkey S100 è un robot per la pulizia della piscina completamente wireless, adatto a vasche con una dimensione complessiva fino a 100 mq. Il robot è in grado di affrontare una pendenza fino a 18° grazie ad un potente motore a doppia trazione che permette al dispositivo di muoversi in acqua senza problemi su tutti i tipi di rivestimenti come PVC, piastrelle o vinile.

Il sistema di aspirazione è in grado di rimuove la sporcizia che si deposita sul fondo in qualsiasi forma di piscina, che sia rotonda, rettangolare oppure ovale, con una potente batteria da 5.200 mAh che garantisce un funzionamento massimo di 130 minuti (con tempi di ricarica minori a 4 ore) per essere sicuro di percorrere l’intero perimetro.

Il robot può aspirare e strofinare il fondo, catturando tutti i detriti con un filtro fine da 180 μm, raggiungendo senza problemi ogni angolo della piscina. Con la funzione di avvio one-touch e auto parcheggio, le operazioni di manutenzione sono praticamente ridotte all’osso: basterà premere il pulsante di avvio per iniziare immediatamente la pulizia, al termine della quale il robot si avvicinerà automaticamente al bordo per essere recuperato.

In occasione del Prime Day 2025, Redkey S100 è disponibile su Amazon al prezzo di 139.99€, con uno sconto del 15% sul prezzo di listino (163.99€)

