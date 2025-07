Red Magic 11 Ultra arriva quest’anno: sarà lo smartphone da gaming di nuova generazione

Red Magic si prepara a ridefinire il concetto di smartphone da gaming con un nuovo dispositivo che potrebbe rappresentare il telefono più potente mai lanciato dal brand. Stando alle ultime indiscrezioni infatti, la serie Red Magic 11 si arricchirà di un inedito modello Ultra che rappresenterà, con tutta probabilità, l’inizio di una nuova generazione per questa tipologia di smartphone.

Red Magic 11 Ultra sarà il nuovo smartphone da gaming più potente?

Crediti: Passionategeekz

Secondo quanto emerso dall’ultimo report del celebre insider Paras Guglani, Red Magic si starebbe preparando a lanciare la nuova serie 11 che dovrebbe avere fin da subito più di due dispositivi. Oltre a Red Magic 11 e Red Magic 11 Pro, infatti, potrebbe arrivare anche l’inedito Red Magic 11 Ultra che potrebbe diventare il flagship da gaming più potente di sempre. L’arrivo è atteso già entro la fine del 2025, anticipando i tempi rispetto a quelli che saranno gli smartphone del prossimo anno.

I nomi dei nuovi smartphone della Serie 11 rimangono tuttavia avvolti nell’incertezza: nonostante il dispositivo sia apparso nel database IMEI con il codice NX809J, i nomi associati sembrerebbe essere addirittura tre.

REDMAGIC 11 PRO

REDMAGIC 11S PRO

REDMAGIC 11 ULTRA

Non è da escludere la possibilità che Nubia e Red Magic non abbiano ancora scelto i nomi con cui i dispositivi della Serie 11 debutteranno sul mercato, ma è lecito aspettarsi che almeno due tra quelli nella lista possano effettivamente diventare nomi commerciali per gli smartphone. Per il momento, tuttavia, si tratta solo di indiscrezioni, vi invitiamo quindi ad attendere informazioni ufficiali che dovrebbero arrivare già nei prossimi mesi.