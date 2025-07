Recensione UPERFECT UMAX 24: il monitor portatile per chi non rinuncia mai alla propria postazione

Con l’aumentare della popolarità dello smart working, gli utenti si sono ritrovati nella condizione di poter lavorare praticamente ovunque, ma non senza difficoltà. Se alcuni si trovano benissimo con il solo laptop, per qualcuno rinunciare alla propria postazione può essere un problema: per questo motivo arrivano in soccorso i monitor portatili come UPERFECT UMAX 24, che garantiscono un ampio schermo per lavorare ovunque ci si trovi.

Recensione UPERFECT UMAX 24

Design e display

UPERFECT UMAX 24 è un monitor portatile con display IPS da 24.5″ con risoluzione 2K QHD (2560×1440 pixel), refresh rate da 165 Hz, luminosità di picco di 320 cd/m², colori 8 bit (16.7 milioni di colori) ed una copertura 100% della gamma sRGB. La scocca è realizzata in plastica ABS con bordi molto sottili ed uno stand integrato che permette di posizionare il monitor su qualsiasi superficie andando a personalizzare anche il livello di inclinazione.

Tutte le porte sono posizionate lateralmente e il monitor è dotato di aggancio VESA 75×75, in modo da poter eventualmente collegare uno stand fisso oppure installarlo direttamente al muro. La dotazione I/O prevede due porte USB-C full-featured in grado di trasmettere audio e video, oltre che dati e alimentazioni, affiancate da una porta mini HDMI. Sul lato opposto, invece, abbiamo una serie di cinque tasti fisici utili a controllare l’OCD, con una porta USB dedicata all’OTG e al trasferimento dei dati.

La confezione di vendita include due cavi USB-C, un alimentatore ed un cavo mini-HDMI, che vista la particolarità di questo connettore è molto probabile che non abbiate in case. Per mantenere sottile il monitor, infatti, UPERFECT ha optato per questa tecnologia meno utilizzata, ma che permette di rendere il monitor particolarmente sottile e meno pesante. Il dispositivo infatti misura appena 563 × 324 × 16 mm, per un peso di 2.64 Kg.

Il monitor è considerato portatile, ma per rendere più semplice il trasporto, UPERFECT mette a disposizione anche una pratica borsa da viaggio (venduta a parte) che protegge il dispositivo durante il trasporto e semplifica le operazioni di spostamento, oltre a mettere a disposizione diverse tasche per avere sempre con se anche tutti i cavi.

Immagini e video

Grazie alla risoluzione 2K QHD, UPERFECT UMAX 24 permette di avere una densità di pixel superiore rispetto ai classici monitor da ufficio, garantendo dettagli vividi, nitidi e sempre chiari. Che si tratti di giochi , film ad alta definizione o attività professionali come l’editing video e la creazione multimediale, è possibile apprezzare ogni minimo particolare, migliorando anche l’efficienza lavorativa e l’esperienza di intrattenimento. La tecnologia del pannello IPS assicura anche un angolo di visione di 178°, garantendo che l’immagine rimanga colorata e chiara indipendentemente dall’angolazione da cui la si osserva

Il monitor, inoltre, offre una copertura del 100% sRGB: questo si traduce in colori estremamente ricchi e precisi. Per professionisti come designer, fotografi ed editor video, la fedeltà cromatica del 100% sRGB è cruciale, poiché consente di valutare e processare i colori con precisione, evitando distorsioni che potrebbero compromettere i lavori. La profondità del colore è di 16.7 milioni di colori (8bit) e proprio in questo caso, visto anche il prezzo piuttosto alto, si sarebbe potuto fare qualcosina in più.

Il modello UMAX 24 offre anche il supporto per HDR10 per migliorare la luminosità dei contenuti, con un rapporto di contrasto di 1000:1, mentre per la bassa emissione di luce blu e l’anti-flicker permettono di mantenere la vista riposata anche dopo tante ore di utilizzo. Gli speaker integrati, inoltre, permettono di non dover necessariamente collegare delle casse esterne, in modo da portare con sé sempre il minimo indispensabile.

Se il lavoro e la visione dei contenuti multimediali risulta davvero impeccabile, per il gaming c’è qualche difetto in più: nonostante il supporto per AMD FreeSync che evita il fenomeno del tearing e il refresh rate molto alto (165 Hz su USB-C, 144 Hz su HDMI), il tempo di risposta del monitor è piuttosto alto: stiamo infatti parlando di 10ms, che nel gaming (soprattutto quello competitivo) si possono tradurre in una sostanziale differenza tra vittoria e sconfitta.

UPERFECT UMAX 24: Prezzo e considerazioni

UPERFECT UMAX 24 è un ottimo monitor portatile che può anche essere montato a parete in caso di necessità: la resa cromatica è davvero molto buona e il rivestimento anti-riflesso permette di utilizzare il display anche in condizione di luce non proprio ottimale. Essendo uno schermo da 24.5″, non è semplicissimo piazzarlo sul tavolino di un bar, ma per chi ha necessità di avere una visione più ampia è sicuramente una soluzione da non sottovalutare.

Il monitor si comporta egregiamente anche nella visione dei contenuti multimediali e nei videogiochi, ma il prezzo non è sicuramente basso: UPERFECT, infatti, propone il modello UMAX 24 al prezzo di listino di 465€, ma grazie alla promozione in corso sul sito ufficiale e al nostro codice sconto esclusivo, è possibile portarlo a casa al prezzo di 336,31€.

