Realme C71 ufficiale in Italia: il nuovo entry level sottile e con Pulse Light

Aspettando il lancio della serie Realme 15, ecco fare capolino un nuovo budget phone che anticipa una delle caratteristiche dei nuovi mid-range. Realme C71 4G debutta in versione Global (anche in Italia) con un corpo sottile e tanta batteria: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita.

Realme C71: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Il design di Realme C71 4G differisce da quello di Realme 15 e 15 Pro ma riprende un elemento dei modelli superiori: all’interno del modulo fotografico trova spazio il nuovo Pulse Light, una anello LED RGB che accompagna il flash LED. Si tratta di una caratteristica che ritroviamo anche a bordo dei modelli della serie 15, per impreziosire la scocca.

Il telefono monta una capiente batteria da 6.000 mAh in un corpo sottile, con uno spessore di soli 7.8 grammi. Inoltre si tratta di un dispositivo dotato della certificazione di grado militare MIL-STD-810GH.

Tra le altre caratteristiche troviamo un display da 6,72″ HD a 120 Hz (con notch a goccia), un processore Unisoc T7250, una fotocamera da 50 MP e Android 15 come software.

Il nuovo Realme C71 4G è arrivato in Italia al prezzo di 149€ (8/256 GB) e 129€ (6/128 GB).

Realme C71 4G ITALIA – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 165,8 x 75,9 x 7,8 mm, 196 grammi

Colorazioni: Forest Owl, White Swan

Certificazione: MIL-STD-810H

Display: Flat LCD 6,72″ HD+ (1.604 x 720 pixel) con refresh rate 120 Hz, 725 nit di luminosità di picco, colore a 8 bit

Sicurezza: Lettore d’impronte digitali laterale, Face Unlock 2D

Raffreddamento passivo

SoC: UNISOC T7250, 12 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 1,8 GHz – Cortex-A75 6 x 1,6 GHz – Cortex-A55

GPU: Mali-G57 MP1

RAM: 6/8 GB LPDDR4X

Storage: 128/256 GB eMMC 5.1 espandibile tramite micro SD

Batteria: 6.000 mAh

Ricarica: 45W

Fotocamera: 50 MP (f/1.8)

Selfie camera: 5 MP (f/2.2)

Connettività e altro: Dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, speaker stereo, USB-C, mini jack 3,5 mm, Pulse Light

Sistema operativo: Android 15 con Realme UI 6

Realme C71 GLOBAL (versione alternativa) – Scheda tecnica

Mentre in Italia è stato lanciato un modello, l’azienda ha annunciato Realme C71 anche in versione Global, per il mercato indiano. Stranamente si tratta di un dispositivo diverso, con un design differenze e alcune specifiche che non coincidono con la variante italiana. Ecco la scheda tecnica completa.

Dimensioni e peso: 167,20 x 76,60 x 7,94 mm, 201 grammi

Colorazioni: Sea Blue, Obsidian Black

Certificazione: IP54, MIL-STD-810H

Display: Flat LCD 6,74″ HD+ (1.600 x 720 pixel) con refresh rate 90 Hz, campionamento del tocco a 180 Hz, 563 nit di luminosità di picco, colore a 8 bit

Sicurezza: Face Unlock 2D

Raffreddamento passivo

SoC: UNISOC T7250, 12 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 1,8 GHz – Cortex-A75 6 x 1,6 GHz – Cortex-A55

GPU: Mali-G57 MP1

RAM: 4/6 GB LPDDR4X

Storage:64/128 GB eMMC 5.1 espandibile tramite micro SD

Batteria: 6.300 mAh

Ricarica: 15W

Fotocamera: OV13B10 13 MP (f/2.2)

Selfie camera: SC520CS 5 MP (f/2.2)

Connettività e altro: Dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, speaker stereo, USB-C, Pulse Light (un anello LED RGB che circonda il flash)

Sistema operativo: Android 15 con Realme UI 6

