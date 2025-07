La nuova collezione Razer x Pokémon è finalmente disponibile anche in Italia

Dopo l’enorme successo riscosso in oriente, Razer ha finalmente annunciato l’arrivo della collezione Pokémon anche in Europa, Australia, Stati Uniti e Nuova Zelanda, per offrire a tutti i fan del franchise nuovi accessori con cui mostrare il loro amore per i piccoli mostriciattoli di Nintendo.

La collezione più famosa del web arriva in Italia: acchiappate tutti i dispositivi Razer x Pokémon

La nuova collezione Razer x Pokémon mette in risalto Pikachu e la prima generazione, con un set interamente dedicato ai primi 151 mostri e alla regione che li ospita: Kanto. Per questa nuova lineup, Razer ha scelto cuffie, mouse, tastiera e tappetino, in modo da poter donare al proprio setup un completo look Pokémon. I nuovi accessori sono tutti disponibili fin da subito, tratte il tappetino che non è ancora entrato nella fase di vendita.

Razer BlackWidow V4 X Pokémon Edition – 189.99€

Razer Karken V4 X Pokémon Edition – 109.99€

Razer Cobra Pokémon Edition – 69.99€

Tutti i nuovi dispositivi della collezione Razer X Pokémon sono disponibili in Italia direttamente tramite il sito ufficiale del brand.