Quando esce iPhone 17? Ecco le possibili date di lancio e presentazione

Il grande momento si sta avvicinando: con l’estate che ha ormai superato la sua prima metà e già tempo di pensare all’uscita dei nuovi iPhone 17 di Apple. Anche quest’anno, presumibilmente, la compagnia di Cupertino sceglierà il mese di settembre per presentare i suoi nuovi smartphone, con una commercializzazione che non dovrebbe essere poi così distante.

iPhone 17, 17 Pro e 17 Air arrivano a settembre? Tutte i rumor e le indiscrezioni

Crediti: Majin Bu

La lineup dei nuovi iPhone 17 quest’anno potrebbe vedere l’arrivo dell’inedito iPhone 17 Air, uno smartphone ultra-sottile che dovrebbe sostituire il modello Plus. I top di gamma, invece, rimarranno iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, alimentati probabilmente dai nuovi chip A19 Pro che prestazioni superiori rispetto alla precedente generazione.

Per la presentazione, non dovrebbero esserci grandi sorprese: solitamente Apple tiene il tanto atteso evento una settimana dopo il Labor Day, che quest’anno si festeggerà il 1 settembre 2025. Secondo quanto riportato da Mark Gurman, quindi, la presentazione dei nuovi iPhone 17 potrebbe avvenire nella settimana dell’8 settembre, mentre la commercializzazione in quella successiva.

Presentazione : 8-12 settembre (rumor)

: 8-12 settembre (rumor) Arrivo nei negozi: 15-19 settembre (rumor)

Per il momento, ovviamente, si tratta solo di indiscrezioni: vi invitiamo quindi ad attendere ancora qualche settimana per l’annuncio ufficiale da parte di Apple.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!