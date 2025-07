HyperOS 3: quali Xiaomi, Redmi e POCO riceveranno l’aggiornamento?

Il passaggio dell’iconica MIUI alla nuova interfaccia HyperOS può dirsi perfettamente riuscito. Il software di Xiaomi è quasi arrivato alla sua terza versione e di conseguenza è bene fare il punto della situazione, in attesa dei dettagli ufficiali. Ecco una lista provvisoria degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che dovrebbero aggiornarsi ad HyperOS 3.0: non è ancora stata confermata ma di sicuro è un buon inizio!

Quali smartphone Xiaomi, Redmi e POCO si aggiorneranno ad HyperOS 3.0: ecco la possibile lista (NON ufficiale)

Al momento la compagnia cinese è ancora impegnata con il rilascio di HyperOS 2: nel il nostro approfondimento trovate tutte le ultime versioni del software di Xiaomi, con i link per il download (in versione europea e cinese).

La compagnia asiatica ha rilasciato HyperOS 2.2 e nel frattempo continuano i lavori sulla versione 2.3, quest’ultima basata su Android 16.

Intanto, dietro le quinte c’è anche HyperOS 3.0: il prossimo major update sarà basato su Android 16 ed arriverà nel corso della seconda metà del 2025. Da parte dell’azienda di Lei Jun tutto tace e non ci sono ancora informazioni ufficiali.

Comunque è possibile fare dei pronostici e in rete ha già fatto capolino una possibile lista degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che riceveranno HyperOS 3. Segnaliamo che non si tratta di un leak, ma di un elenco verosimile.

Xiaomi

Xiaomi 15T (inedito)

Xiaomi 15T Pro (inedito)

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro Dimensity

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12 Lite NE

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

MIX Fold 4

MIX Fold 3

MIX Fold 2

MIX Flip

MIX Flip 2

Xiaomi CIVI 5 Pro

Xiaomi CIVI 4 Pro

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7S Pro

Xiaomi Pad Mini (inedito)

Xiaomi Pad 6S Pro

Xiaomi Pad 6 Pro

Redmi

Redmi Note 14 4G

Redmi Note 14 5G

Redmi Note 14 Pro 4G

Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 13 4G

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro 4G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13R

Redmi Note 13R Pro

Redmi Note 12

Redmi Note 12 NFC

Redmi Note 12S

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi 12

Redmi 13

Redmi 13C

Redmi 14C

Redmi 14C 5G

Redmi A3 Pro

Redmi A4 5G

Redmi A5 4G

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Ultra

Redmi K70

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Ultra

Redmi K70E

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi K60E

Redmi K50 Ultra

Redmi Turbo 4

Redmi Turbo 4 Pro

Redmi Turbo 3

Redmi Pad SE

Redmi Pad Pro

Redmi Pad SE 8.7

Redmi Pad Pro 5G

Redmi K Pad

POCO

POCO F7

POCO F7 Pro

POCO F7 Ultra

POCO F6

POCO F6 Pro

POCO F5

POCO F5 Pro

POCO X7

POCO X7 Pro

POCO X7 Pro Iron Man Edition

POCO X6 5G

POCO X6 Pro 5G

POCO M7 Pro 5G

POCO M6 Pro (4G/5G)

POCO M6 (4G/5G)

POCO C75 (4G/5G)

POCO C65

Quando esce l’aggiornamento ad HyperOS 3.0?

La presentazione del nuovo major update è prevista con il lancio di Xiaomi 16 e 16 Pro (si vocifera anche di una versione 16 Pro Max): i prossimi top di gamma saranno i primi con a bordo HyperOS 3.0, come da tradizione.

In merito al periodo d’uscita si guarda a fine settembre o inizio ottobre: Qualcomm presenterà lo Snapdragon 8 Elite 2 durante il suo Summit annuale (quest’anno dal 23 al 25 settembre) e di conseguenza i flagship Xiaomi saranno annunciati poco dopo.

Le tempistiche fanno riferimento al lancio in Cina mentre il rilascio Global dovrebbe partire entro la fine dell’anno.

Comunque nelle scorse ore è arrivata una novità: il debutto di HyperOS 3 in patria potrebbe avvenire prima del previsto, già a luglio. Tenendo conto che manca poco alla fine del mese la presentazione dovrebbe avere luogo nel corso dei prossimi giorni (ma nel momento in cui scriviamo non ci sono dettagli ufficiali).

Ultimo aggiornamento: 24 luglio

