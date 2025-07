POCO X8 Pro è stato già certificato: uscirà prima del previsto?

Dopo la sfilza di lancio per il brand partner di Xiaomi, è già tempo di guardare alla prossima generazione. POCO X8 Pro è stato certificato per la prima volta, in netto anticipo rispetto alle tempistiche del modello attuale: l’uscita Global è già dietro l’angolo?

POCO X8 Pro sta arrivando: il nuovo medio gamma di Xiaomi ha già ricevuto la certificazione Global

Come al solito ricordiamo che il rapporto tra POCO e Redmi è strettissimo: l’attuale POCO X7 Pro è la versione occidentale del cinese Redmi Turbo 4 e lo stesso dovrebbe avvenire con i rispettivi successori. Il lancio dei due smartphone è avvenuto a gennaio di quest’anno, ma i nuovi smartphone potrebbero debuttare in anticipo.

Redmi Turbo 5 è stato certificato in Cina con la sigla 2511FRT34C mentre la controparte POCO con il numero di modello 2511FPC34G e 2511FPC34I, in riferimento ai mercati internazionali e quello indiano.

La variante Global dovrebbe arrivare con il nome di POCO X8 Pro ed ha già ricevuto varie certificazioni. La stessa sigla riporta le cifre “2511” spesso utilizzate da Xiaomi come indicatori del periodo d’uscita.

Il lancio sarebbe previsto per novembre 2025, o almeno possiamo considerarlo per il modello cinese. Resta da vedere se i due telefoni saranno presentato in anticipo oppure se ci sarà da attendere fino a gennaio 2026.

Cosa aspettarsi dal nuovo mid-range POCO

Per ora non ci sono dettagli concreti sulle specifiche: si vocifera di uno schermo Flat da 6,6″ 1.5K, di un corpo sottile e di una capiente batteria al silicio-carbonio, forse da 7.000 mAh. Per il chipset ci aspettiamo l’inedito Dimensity 8500 Ultra, successore del SoC presente a bordo di POCO X7 Pro e Redmi Turbo 4.