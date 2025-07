Perplexity lancia Comet: è iniziata l’era dei browser web AI

Dopo il boom dell’intelligenza artificiale generativa, il web sta per assistere alla nascita di un nuovo trend che potrebbe modificare per sempre il modo in cui gli utenti navigano. Oggi Perplexity, il celebre modello AI con motore di ricerca, ha lanciato ufficialmente il suo primo browser web Comet, che integra funzioni esclusive alimentate dall’intelligenza artificiale.

Perplexity Comet apre le danze per browser AI: la navigazione web sta per cambiare per sempre?

Crediti: Perplexity

Basato su Chromium, Perplexity Comet è un nuovo browser web che utilizza la celebre AI dell’azienda come motore di ricerca. L’app per la navigazione mette a disposizione una sidebar dalla quale è possibile creare riassunti della pagine che si visitano, chiedere informazioni e addirittura eseguire azioni automatiche come prenotare un hotel, inviare mail oppure acquistare dei prodotti.

Nonostante Perplexity Comet sia disponibile per il download gratis sia su Windows che su macOS, per utilizzare il nuovo browser al momento è necessario l’abbonamento Perplexity Max da ben 200$/mese. L’accesso, inoltre, è contingentato: chi vorrà provare la prima versione nel nuovo browser AI dovrà iscriversi ad una lista d’attesa sul sito ufficiale.

Sembra proprio che sia inizia, quindi, una nuova era per il web: d’altronde Google ha già integrato abbondantemente la sua AI in Chrome e OpenAI sembra ormai pronta a lanciare anch’essa il suo browser per la navigazione.