OPPO Reno 14: la versione Sun & Moonlight cambia colore col freddo

La compagnia cinese sta sperimentando nuovi materiali e nuove tipologie di design e stavolta a finire sotto i riflettori è OPPO Reno 14: la nuova versione Sun & Moonlight presenta una cover cangiante, che cambia colore in base alla temperatura. Andiamo a dare un’occhiata più da vicino a questa novità, che in Italia conosciamo bene grazie a Realme.

OPPO Reno 14 Sun & Moonlight con cover cangiante: ecco come funziona la nuova colorazione speciale

Crediti: OPPO

Gli attuali Realme 14 Pro e 14 Pro+ sono stati i primi modelli del brand dotati di una cover cangiante, anche in Italia. Si tratta di una tecnologia che sfrutta dei pigmenti termocromici avanzati reagiscono alle variazioni di temperatura: quando scende sotto una determinata soglia la cover posteriore cambia colore, per poi tornare a quello originale quando la temperatura sale.

OPPO Reno 14 Sun & Moonlight funziona esattamente allo stesso modo: il dispositivo presenta un’elegante colorazione argento ma quando la temperatura si avvicina ai -15°C la cover si tinge di arancione. Inoltre entrambi i colori possono coesistere durante la fase di transizione, dando al dispositivo un aspetto unico e dinamico.

Crediti: OPPO Crediti: OPPO

Il lancio è fissato per l’11 luglio in Cina ma per ora non è dato di sapere se questa versione speciale arriverà anche per i mercati Global. La stessa soluzione è presente con la gamma Realme 14 Pro, quindi OPPO potrebbe decidere di portare la variante Sun & Moonlight anche in altri paesi.

Per quanto riguarda il lancio Global, OPPO Reno 14 e 14 Pro hanno già fatto capolino in vari mercati; manca all’appello quello europeo e restiamo in attesa di novità. Aspettando di saperne di più segnaliamo che la versione cinese è già disponibile all’acquisto tramite store di terze parti.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.