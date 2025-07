C’è anche OPPO Reno 14 FS 5G e sta arrivando in Europa

Proprio come avvenuto con la serie Reno 13 anche la nuova gamma di dispositivi ha guadagnato un’aggiunta nel passaggio dal mercato cinese a quelli internazionali. OPPO Reno 14 FS 5G è stato annunciato a fine giugno in Taiwan ma sembra che arriverà anche alle nostre latitudini. Ecco quanto dovrebbe costare in Europa, secondo gli ultimi leak.

Tutti i leak su OPPO Reno 14 FS 5G: immagini, specifiche e prezzo per l’Europa

Crediti: xpertpick

Come anticipato poco sopra, in realtà OPPO Reno 14 FS 5G è già ufficiale ma al momento è limitato al solo mercato taiwanese e con un “nome diverso”. Il dispositivo è stato annunciato come OPPO Reno 14 F 5G: questo ha debuttato con 8/256 GB di memorie mentre la variante FS arriverà nella sola configurazione da 12/512 GB.

In base a quanto emerso il “nuovo” modello avrà la stesse specifiche e il medesimo design; l’unica eccezione sarebbe rappresentata dalle memorie potenziate. Il lancio dovrebbe avvenire prossimamente in Europa, pare al prezzo di circa 450€.

Non ci sono ancora dettagli in merito al periodo d’uscita ma è probabile che il mid-range sarà annunciato insieme a Reno 14 e Reno 14 Pro. I due smartphone sono stati già presentati in versione Global, ma non in Europa.

OPPO Reno 14 FS 5G – Scheda tecnica