OPPO e Hasselblad: il futuro della fotografia su smartphone prende forma

Nel panorama della tecnologia mobile, la qualità fotografica è diventata una fattore determinante. È in questo contesto che si inserisce il rinnovo della partnership strategia tra OPPO e lo storico produttore di fotocamere Hasselbald: l’annuncio, avvenuto a Gothenburg (Svezia), segna il proseguimento di quattro anni di intensa collaborazione tecnica sulla serie di flagship Find.

L’obiettivo dichiarato è ambizioso: co-sviluppare il sistema di imaging di nuova generazione e stabilire un nuovo standard per la qualità e l’esperienza nella fotografia su smartphone.

OPPO e Hasselblad rinnovano la partnership strategica sviluppando il Next-generation Imaging System

Crediti: OPPO

Questa partnership si fonda su una passione condivisa per l’innovazione e l’impegno a offrire la migliore esperienza fotografica possibile, come dichiarato da Pete Lau, Chief Product Officer di OPPO.

Negli ultimi quattro anni, i team di ricerca e sviluppo di OPPO e Hasselblad hanno lavorato in stretta sinergia, portando l’esperienza professionale Hasselblad sui dispositivi mobili.

Crediti: OPPO

Tra le principali innovazioni emerse figurano la Hasselblad Natural Color Solution, riprogettata per l’ambiente mobile, la Hasselblad Portrait Mode, che consente ritratti professionali con un effetto bokeh ispirato agli obiettivi classici, e la Master Mode, pensata per riprodurre la resa cromatica della Hasselblad X2D. Non manca la Hasselblad XPAN Mode, che ricrea il classico formato 65:24 dell’iconica fotocamera.

OPPO vanta una storia di 17 anni di innovazioni nel campo dell’imaging mobile. Dal primo sensore stacked CMOS al mondo con OPPO Find 5 nel 2012, al pixel binning con OPPO R9 nel 2016, fino al debutto della prima fotocamera teleperiscopica nel 2017, l’azienda ha sempre spinto i confini della tecnologia.

Crediti: OPPO

Questa filosofia è perfettamente rappresentata dal nuovo flagship Find X8 Ultra, un concentrato di innovazione fotografica definito l’Ultimate Camera Phone. Presenta un avanzato sistema che include anche una True Chroma Camera (un sensore multispettrale). L’AI Bokeh Engine permette ritagli precisi e ritratti dall’aspetto naturale; inoltre, la nuova Master Mode sblocca il massimo potenziale fotografico con formati ultra-nitidi 50 MP JPEG Max e 50 MP RAW Max a 16 bit.

Le sue eccezionali capacità gli hanno valso il riconoscimento la prima posizione nella classifica di DxOMark con un punteggio complessivo di 169, un record nelle categorie foto e video.

Il rinnovo della collaborazione tra OPPO e Hasselblad non è solo una conferma del successo passato, ma un chiaro segnale della direzione futura. L’obiettivo è offrire agli utenti una firma visiva distintiva e una qualità eccezionale, permettendo a un numero sempre maggiore di creatori di catturare i propri capolavori.

Ulteriori dettagli sul sistema di imaging di nuova generazione saranno svelati nel corso dell’anno. Per la sua community, l’azienda ha anche lanciato gli OPPO Photography Awards 2025, un concorso globale con oltre 100.000 dollari in palio, invitando i creatori a condividere i loro scatti più straordinari (le iscrizioni sono aperte fino al 20 novembre 2025).