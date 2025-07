OPPO Find X9 Ultra come Xiaomi e vivo: avrà un kit fotografico realizzato con Hasselblad

Il prossimo OPPO Find X9 Ultra avrà una novità mutuata dai rivali Xiaomi e vivo: un Photography Kit pensato in collaborazione con Hasselblad per un’esperienza fotografica completa a tutto tondo. Facciamo il punto della situazione anche sul resto della serie, con i dettagli leak finora.

OPPO Find X9 Ultra arriverà con un kit fotografico in collaborazione con Hasselblad: ecco le ultime novità leak

Il presunto design della serie Find X9 – Crediti: Weibo

Secondo quanto trapelato finora, OPPO Find X9 Ultra avrebbe dalla sua un modulo da 200 + 50 + 50 + 50 MP con un ultra-grandangolare ed un doppio teleobiettivo periscopico.

Le novità non finiranno qui: similmente a vivo X200 Ultra e Xiaomi 15 Ultra, a questo giro anche il top di gamma OPPO avrà un kit fotografico ma in questo caso sarà realizzato in collaborazione con Hasselblad.

Non ci sono dettagli in merito al nuovo set, ma diamo per scontata la presenza di accessori simili a quelli dei rivali. Il kit dovrebbe comprendere degli obiettivi rimovibili, una cover con un’impugnatura per migliorare la presa, un pulsante di scatto e la levetta per lo zoom.

Lo scopo è sempre lo stesso: trasformare l’esperienza di utilizzo dello smartphone in una vera e propria macchia fotografica tradizionale, facile da impugnare e maneggiare per ottenere scatti perfetti.

Di recente OPPO e Hasselblad hanno rinnovato la loro partnership annunciando la nascita di un sistema di imaging di nuova generazione: probabilmente questa novità farà il suo debutto a bordo della serie Find X9 e raggiungerà il suo culmine con il modello Ultra.

Cosa sappiamo della serie OPPO Find X9

Le indiscrezioni sulla futura serie di punta sono ancora nebulose quindi è bene prendere tutto con cautela. Entro fine settembre ci sarebbe il debutto dei modelli standard e del fratello maggiore Find X9 Pro, equipaggiati con il prossimo SoC di punta di MediaTek.

Per vedere lo Snapdragon 8 Elite 2 ci sarebbe da attendere Find X9 Ultra, probabilmente in arrivo nel corso del primo trimestre del 2026. Il super flagship dovrebbe capolino insieme a Find X9s, il modello compatto della famiglia. In precedenza si vociferava anche dell’esistenza del presunto Find X9+ ma per ora non ci sono “certezze”.